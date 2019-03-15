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'Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız'

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini bildirdi.

'Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız'

Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.

Burada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Albayrak, çarşı çıkışında parti otobüsünden vatandaşa seslendi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin bekası için kurulduğunu, aynı ruhu Aydın ve Nazilli'de de gördüğünü belirten Albayrak, 31 Mart'ta Türkiye'nin bir seçime gittiğini, bu seçimlerin hem hizmet hem ülkenin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın özünde ve sözünde dosdoğru bir belediyecilik anlayışı ile vatandaşın karşısına çıktığını kaydeden Bakan Albayrak, "İşte Nazilli başkanımızın yaptığı hizmetler ortada. Bir de Aydın'a bakıyoruz, eyvah ki eyvah. Sadece bir seçim önce 133 tane vaat veren belediye başkanı kaçını yaptı ? Vaatlerini hayata geçirememiş bir belediyecilik var." dedi.

"Bu bir beka seçimi." diye konuşan Albayrak, Türkiye'de belediyenin imkanlarını terör örgütleri için kullananları gördüklerini hatırlattı.

Albayrak, belediyecilik hususunun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "15 Temmuz gecesi milyonlarca insanımız sadece kendisi, memleketi için değil çocuklarının da bekası için meydanlara indi. Bunun altını çizmemiz lazım. Evlerinde, televizyon karşısında zapping yaparken 'ölü sayısını kim kazanacak' diye izleyen belediyeciler, siyasetçiler oldu. Biz bu resmi unutmayacağız." şeklinde konuştu.

TERÖR, DARBE GİRİŞİMİ VE EKONOMİK SALDIRILAR

Türkiye'nin bugüne kadar içeriden ve dışarıdan terör, darbe girişimi ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığına değinen Albayrak, "Her birinden güçlenerek çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda çok daha güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Bakan Albayrak, 31 Mart akşamı Nazilli'den de Aydın'dan da Cumhur İttifakı ile yeniden birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini söyledi.

Türkiye'de döviz kurları üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Dolar 6,8,10,15 lira olacak) diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında 'dolar 8,10,15 lira olacak' spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyenler... Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dolar kuru spekülasyon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu adamı görünce direk dolar alasım geliyor
senin dolar alasın geliyor benim midem bulaniyor 40 kelime konuşuyorsa 20 si (bu çok önemli )diyerek geçiyor
la bi konuşma artık yuru git bir akp li olarak istenmiyorsun gale bile alınmıyorsun sus konuşma artık bırak bu boş lafları
Bu ağzını açtıysa dolara iyi bir zam geliyor demektir.
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