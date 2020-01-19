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  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,76 artarak 159 milyon 807 bin 234 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 340 lira 2 kuruş, en düşük saat 04.00'te 228 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 315 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 17 kuruş, en düşük 181 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), Spot piyasada elektrik fiyatları,

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