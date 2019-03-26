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Tanzim satışla ilgili yeni karar! Artık marketlerde de satılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Son dakika habere göre, Bakan Pakdemirli yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak" ifadesini kullandı.

Tanzim satışla ilgili yeni karar! Artık marketlerde de satılacak

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Anahtar Kelimeler:
tanzim satış market Bekir Pakdemirli

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