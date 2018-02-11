FİNANS

Tatil planı yapanlara zarardan kurtaracak mesaj

11 Şubat 2018 15:35

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, paket tur ve otel konaklamaları için yapılan erken rezervasyonlarda yaşanan mağduriyetlere ilişkin tüketicilere uyarılarda bulundu. Tüfenkci, erken rezervasyonları hedefleyen kampanyaların avantajları bulunmakla birlikte tüketici aleyhine sonuçlanabildiğini söyledi.

Tatil planı yapanlara zarardan kurtaracak mesaj

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, yazın gerçekleştirilecek paket tur ve otel konaklamaları için erken rezervasyonları hedefleyen kampanyaların avantajları bulunmakla birlikte tüketici aleyhine sonuçlanabildiğini söyledi.

 
Tüketicilerin, turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarca başlatılan kampanyaları cazip bulduğuna işaret eden Tüfenkci, indirimli fiyat ve daha çok taksit seçeneğine bağlı ekonomik avantajların erken rezervasyonlu tatil planlamalarına imkan sağladığını belirtti.
 
"SEYAHAT ACENTESİNİN İNTERNET SİTESİNİN TERCİH EDİLMESİ ÖNEMLİ"
 
Tüfenkci, söz konusu avantajlardan faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için Bakanlık olarak çaba harcadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
"Vatandaşımız, öncelikle tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulamalı. Mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yerine seyahat acentesinin internet sitesinin tercih edilmesi önemli. Seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeleri, kaç yıldız sahibi olduğu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden öğrenilebilir. "
 
"PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKINIZ VAR"
 
Özellikle paket turlar için başlangıç tarihine uzun zaman varken erken rezervasyon yapıldığına ve olağan dışı durumlar nedeniyle tüketicilerin planladıkları turlara katılamadıklarında yaptırımlara maruz kaldıklarına işaret eden Tüfenkci, "Tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı var. Tüketici, bu süre zarfında yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda, vergi gibi ödenmesi zorunlu yasal yükümlülükler dışındaki bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade edilmesi gerekiyor." dedi.
 
"UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ"
 
Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı olmak üzere, sözleşmenin yapılmaması veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda tüketicinin uğradığı her türlü zarardan paket tur düzenleyicisinin sorumlu olacağını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:
 
"Tüketici, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Ayrıca, çeşitli seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan 'ihtiyari sigorta' uygulaması tüketicilerimizin faydasınadır. Bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurulabilir. Tüketiciler, firma uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 6 bin 860 liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu değer ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilir.
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