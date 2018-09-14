TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

TBB'den yapılan açıklamada, "Logomuz kullanılarak, Birliğimize ait olduğu görüntüsüyle açılmış, dolandırıcılık amaçlı internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edilmektedir" denildi ve "kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan bu internet siteleri ve sosyal medya hesapları"nın, dolandırıcılık amaçlı oldukları vurgulandı.

TBB açıklamasında şöyle denildi:

"Kredi kartı bilgilerinin, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli; banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir.

"Birliğimiz bu gibi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemleri almaya özen göstermekte, ilgili mercilere kapatılmaları ve gereken cezanın verilmesi için şikayetlerde bulunmaktadır." DHA

