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TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), TBB adı kullanılarak dolandırıcılık girişimleri yapıldığına dikkat çekerek, "Banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir" uyarısı yaptı.

TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir

TBB'den yapılan açıklamada, "Logomuz kullanılarak, Birliğimize ait olduğu görüntüsüyle açılmış, dolandırıcılık amaçlı internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edilmektedir" denildi ve "kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan bu internet siteleri ve sosyal medya hesapları"nın, dolandırıcılık amaçlı oldukları vurgulandı.

TBB açıklamasında şöyle denildi:

"Kredi kartı bilgilerinin, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli; banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir.

"Birliğimiz bu gibi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemleri almaya özen göstermekte, ilgili mercilere kapatılmaları ve gereken cezanın verilmesi için şikayetlerde bulunmaktadır." DHA

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Anahtar Kelimeler:
kredi kart kişisel bilgi banka bilgileri

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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