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TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Muhammen bedeli 16,4 milyon lira olarak belirlenen şirketin ihalesi, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek

TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 16 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, Fon'un Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Fonun 19 Haziran saat 14.30'da Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedeli 16 milyon 400 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılabilmek için 1 milyon 640 bin liralık nakit teminatın yatırılması gerekecek. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

İhaleye katılabilmek için belgelerin, 18 Haziran saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekecek.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
SATINIZ BAKALIM EFENDİLER!FETTAH TAMİNCE'NİN OTELLERİNE HİÇ DOKUNAMIYORSUNUZ DEĞİL Mİ?
İhale bedeli 16 milyon olan şirket nasıl dev şirket oluyor? şaşkınız...:-)
satın babanızın malı gibi
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