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TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin kişi yararlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.

TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin kişi yararlandı

TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin kişi yararlandı

TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için hayata geçirilen yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Borcunu ödemek ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi. Önceki dönem 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığı kampanyadan bu dönem 14 bin 979 kişi faydalandı.

13 BİN 175 KİŞİ TAPUSUNU ALDI

Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığı kampanyada, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla bin 804 kişi de yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalandı.

İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 61'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflarla kapatıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tapu

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