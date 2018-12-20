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'TÜİK ile aramızda 170 lira fark var'

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını yaptı. TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak komisyona sundu. Türk-İş, "Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 lira fark var" açıklamasını yaptı.

'TÜİK ile aramızda 170 lira fark var'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesindeki üçüncü toplantısını bugün yapıldı.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kendisine verilen görev gereği bir işçinin asgari geçim tutarı hesaplamasını açıkladı.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.

İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantıdaki en önemli konunun, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) raporu olduğunu belirten Önder, şunları söyledi:

"TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar. Bunları dinledik."

Toplantıda, sunum yapan TÜİK temsilcisine hem işçi hem de işveren taraflarının soru ve itirazlarının olduğunu aktaran Önder, "Önümüzdeki hafta içerisinde son toplantımızı yaparak, asgari ücreti belirlemeyi umuyoruz." dedi.

'ONLAR İTİRAZ ETMEYE ALIŞKIN'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da bugün yapılan toplantının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü biz asgari ücretin bilimsel, objektif veriler doğrultusunda hazırlanmasına inanıyoruz. Bugün TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak açıkladı. Türk-İş uzmanlarımızın açıkladığı bir kişinin yaşam maliyeti olarak 2 bin 385 liraydı. Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 lira fark var. Ülkemizin gelişmesine ve ekonominin büyümesine bağlı olarak refah payının da burada uygulanmasını bekliyoruz. Son toplantımızda bu hususun da dikkate alınarak asgari ücretli çalışanların beklentilerine uygun bir tespitin yapılacağına inanıyorum."

Türk-İş'in TÜİK'in açıkladığı rakamın üzerine refah payı da istediğini vurgulayan Irgat, "Bizim tespitimiz var. Bunların tespitinin ne olduğu da belli değil. Biz 2 bin 385 lira diye açıklıyoruz, onlar onu da açıklamıyor. Onlar itiraz etmeye alışkın." dedi.

'GIDAYA DAYALI HESAPLAMA YÖNTEMİ DEOĞRU DEĞİL'

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise toplantıda, TÜİK'in raporunda sadece gıdaya dayalı olarak bir hesaplama yönteminin masaya getirilmesinin çok doğru olmadığını ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yine geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesi'nden gelen verilerle ilgili çekincelerimiz vardı. Bu yıl onları tekrarladık. Anayasamızda çok açık, 'asgari ücret tespit edilirken, geçim şartlarıyla ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum da dikkate alınır' diye çok net bir tanım var. Sadece TÜİK raporu değil Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının sunduğu raporları da dikkate alarak görüşlerimizi komisyonla paylaştık."

Koç, "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar ile 2019 yılı hedeflerinin de mutlak suretle dikkate alınıp, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığının sunduğu veriler de göz önüne alınarak, bir hesaplama yapılmasında fayda görüyoruz." dedi.

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