'TÜİK ile aramızda 170 lira fark var'

"TÜİK temsilcimiz, 2018 yılı rakamlarını ve 2019 yılı tahminlerini iletti bize. Bunun yanında da her sene yapıldığı gibi Hacettepe Üniversitesinden alınan beslenme kalıp ve bilgileriyle beraber beslenme ve beslenme dışı ortalama harcama tahminlerini de bize iletti. TÜİK, bunu her sene yapıyor. Her sene hafif işler, orta işler ve ağır işler için ayrı hesaplamalarda bulunuyor. Bu rakamlar hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı tarafından hem de TÜİK tarafından verilen rakamlar, asgari ücret belirlenirken dikkat edilen rakamlar. Bunları dinledik."

Toplantıda, sunum yapan TÜİK temsilcisine hem işçi hem de işveren taraflarının soru ve itirazlarının olduğunu aktaran Önder, "Önümüzdeki hafta içerisinde son toplantımızı yaparak, asgari ücreti belirlemeyi umuyoruz." dedi.

'ONLAR İTİRAZ ETMEYE ALIŞKIN'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da bugün yapılan toplantının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü biz asgari ücretin bilimsel, objektif veriler doğrultusunda hazırlanmasına inanıyoruz. Bugün TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak açıkladı. Türk-İş uzmanlarımızın açıkladığı bir kişinin yaşam maliyeti olarak 2 bin 385 liraydı. Bizim tespitimiz ile TÜİK'in tespiti arasında yaklaşık 170 lira fark var. Ülkemizin gelişmesine ve ekonominin büyümesine bağlı olarak refah payının da burada uygulanmasını bekliyoruz. Son toplantımızda bu hususun da dikkate alınarak asgari ücretli çalışanların beklentilerine uygun bir tespitin yapılacağına inanıyorum."

Türk-İş'in TÜİK'in açıkladığı rakamın üzerine refah payı da istediğini vurgulayan Irgat, "Bizim tespitimiz var. Bunların tespitinin ne olduğu da belli değil. Biz 2 bin 385 lira diye açıklıyoruz, onlar onu da açıklamıyor. Onlar itiraz etmeye alışkın." dedi.