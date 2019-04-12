Tüpraş'a 'enerji verimliliği' ödülü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı" kapsamında düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması"nda Tüpraş, 2 ödülün sahibi oldu.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-12 Nisan'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 10. Enerji Verimliliği Fohttp://cms.mynet.com/themes/qadmin/img/no-image.pngrumu ve Fuarı'nda Tüpraş'ın, enerji verimliliği stratejisi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla yarışmada birinciliğin yanı sıra "jüri özel ödülü"nün de sahibi olduğu bildirildi.

Tüpraş'ın, rafinerilerinde enerji yoğunluklarını düşürüp maliyetleri azaltarak çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefinin çalışma kültürüne yerleşmesiyle önemli iş sonuçları elde ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu iyileştirmelerin sonucu olarak, faaliyetlerdeki enerji verimliliğini ölçen enerji yoğunluğu değeri 2008 yılında 119,1 iken sürekli olarak azaltılarak 2018 yılında 99,1 seviyesine indirildi. Şirket, yarışma kapsamında birincilik ödülü aldığı İzmir Rafinerisi 'U 7-000 Revamp ile Enerji Tasarrufu' Projesi ile yılda 70,1 milyon lira tutarında tasarruf sağlayarak, enerji tüketiminde yıllık 298.892 gcal, sera gazı emisyonunda ise yılda 96 bin 841 ton CO2 tasarruf elde etti. Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen İzmit Rafinerisi 'Proses Üniteleri Enerji Yol Haritası' Projesi ile yılda 24,5 milyon lira tutarında tasarruf sağlayarak, enerji tüketimini yıllık 192 bin 520 gcal, sera gazı emisyonunu ise yıllık 44 bin 429 ton azalttı. Ulaşılan bu enerji tasarrufu 56 bin 484 evin ısınmak için harcadığı yıllık enerji tüketimine, karbon azaltımı ise 21 bin 733 ağaç dikimine eş değer."

Açıklamada, SENVER 3 kategorisindeki birincilik ödülünü İzmir Rafineri Müdürü Arda Yıldırım, Jüri Özel Ödülü'nü ise İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu'nun, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın'ın elinden aldığı aktarıldı.

KAYNAK:AA

