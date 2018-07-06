Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

Bodrum'da otel ve tur acentesi işleten, düzenlediği Küba'nın kültürünü tanıtan etkinliklerle tanınan turizmci Oktay Başyurt, geçen ocak ayında, iş bağlantıları için bu ülkeye gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Kübalı sanatçıların sahne almasını sağlamasıyla bilinen Başyurt, geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist de gönderip, vize işlemleri için de yardımcı olan Başyurt'un insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Başyurt'un avukatları aracılığıyla bugüne kadar serbest bırakılması için yaptığı girişimler sonuç vermedi.

O günden bu yana tutuklu bulunan Başyurt'un serbest bırakılması için otelinin bulunduğu Bitez sahilinde ailesi, çalışanları ve sevenleri eylem yaptı. Eyleme bazı turistler de destek verdi. Kalabalık, İngilizve ve Türkçe yazılı 'Freedom Oktay', 'Oktay tutsak biz özgür değiliz', 'We trust in Cuban justice', 'Haksız gözaltına son' yazılı döviz ve pankartlar ile Küba'nın merhum lideri Fidel Castro'nun posterlerini taşıdı. Türk ve Küba bayrakları da açan kalabalık adına Başyurt'un turizmci arkadaşlarından Zeki Gündoğmuş basın açıklamasını okudu.