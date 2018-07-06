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Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2018 08:50 | Son Güncelleme

Bodrum'da, tatil için gittiği Küba'da gözaltına alınan ve 3 aydır serbest bırakılmayan turizmci Oktay Başyurt için ailesi, çalışanları ve sevenleri, işletmecisi olduğu otelin önünde eylem yaptı. Eylemde, Başyurt'un herhangi bir suçunun olmadığını belirtilip, serbest bırakılması istendi.

Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

Bodrum'da otel ve tur acentesi işleten, düzenlediği Küba'nın kültürünü tanıtan etkinliklerle tanınan turizmci Oktay Başyurt, geçen ocak ayında, iş bağlantıları için bu ülkeye gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Kübalı sanatçıların sahne almasını sağlamasıyla bilinen Başyurt, geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist de gönderip, vize işlemleri için de yardımcı olan Başyurt'un insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Başyurt'un avukatları aracılığıyla bugüne kadar serbest bırakılması için yaptığı girişimler sonuç vermedi.

O günden bu yana tutuklu bulunan Başyurt'un serbest bırakılması için otelinin bulunduğu Bitez sahilinde ailesi, çalışanları ve sevenleri eylem yaptı. Eyleme bazı turistler de destek verdi. Kalabalık, İngilizve ve Türkçe yazılı 'Freedom Oktay', 'Oktay tutsak biz özgür değiliz', 'We trust in Cuban justice', 'Haksız gözaltına son' yazılı döviz ve pankartlar ile Küba'nın merhum lideri Fidel Castro'nun posterlerini taşıdı. Türk ve Küba bayrakları da açan kalabalık adına Başyurt'un turizmci arkadaşlarından Zeki Gündoğmuş basın açıklamasını okudu.

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"SAĞLIĞINDAN ENDİŞE ETMEYE BAŞLADIK"

"Oktay Başyurt, hayatı boyunca Türkiye-Küba arasında gönüllü fahri elçi gibi çalışmıştır" diyerek açıklamasına başlayan Gündoğmuş, "Küba sevdalısı olarak Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden biri olan Bodrum'daki otelini de bu konsepte uygun çalıştırmaktadır. Ancak 20 yıldır sürekli olarak gittiği Küba'da suçsuz yere hiç bir delil gösterilmeksizin gözaltına alınmıştır. Bizleri ailesini ve yakınlarını söz konusunu olumsuz durum derinden etkilemiştir. Bizler, her an serbest bırakılır düşüncesi ile beklerken maalesef Küba'da süresiz gözaltında tutulmaktadır. Bu süre 3 ayı buldu. Oktay'dan yeterli haber alamadığımız gibi, sağlığından endişe etmeye başladık. Tüm uğraşlarımıza rağmen somut bir sonuç alamadık. Artık sesimizi devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz. Bu sesimize kulak verin. Dünyadaki herhangi bir ülkenin elinde hiçbir delil yokken suçsuz bir insanı gözaltında tutmaya hakkı yoktur. Suçsuz birinin başka bir ülkede suçsuz olduğunu kanıtlamasıda oldukça zordur. Uluslararası platformda bir yeri olan Küba devletinin tutumunu da anlamış değiliz. Tam anlamıyla Küba dostu olan Oktay kardeşimiz, Küba'nın bu güvenilir ve aynı zamanda çok iyi bir ülke olduğunu, Küba halkına yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu her zaman her ortamda söylemiştir. Söz konusu durum göz önüne alındığında Oktay'ın suçsuz olduğu aşikardır. Küba devleti olarak, suçsuz olan kardeşimizin evrensel hukuk kurallarına bağlı olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

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Turizmin gelişmesi açısından büyük gayretler sarf eden Oktay'ı yalnız bırakmayacaklarını belirterek sözlerini sürdüren Gündoğmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kendilerine yardım eli uzatılmasını, gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek bu durumun sonlandırılıp, Başyurt'un tekrar özgürlüğüne kavuşmasının sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Gündoğmuş sözlerini Che Guvera'nın "Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim" sözü ile tamamladı. Açıklamanın ardından bir süre 'Oktay'a özgürlük' sloganı atan kalabalık, ardından dağıldı.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Bodrum küba oktay başyurt

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