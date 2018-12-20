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Türk İş'ten asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

7 milyon çalışanın beklediği asgari ücret ile ilgili Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi. Atalay 'İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalaması noktasında talimat vereceğim. Ama açıkladığım rakam olmuyorsa imzalamama noktasında kamuoyunda açıkladık. Biz bu oyunda olmayız' dedi.

Türk İş'ten asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalaması noktasında talimat vereceğim. Ama açıkladığım rakam olmuyorsa imzalamama noktasında kamuoyunda açıkladık. Biz bu oyunda olmayız" dedi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı bugün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda hükümet tarafını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve beraberindeki heyetler temsil etti. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin rakamlar bugünkü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından komisyonla paylaşıldı. Bu rakamın gerek işçi, gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

'İYİ BİR RAKAM OLURSA İMZA ATILMASI İÇİN TALİMAT VERECEĞİM'

Toplantı öncesinde taraflar basın açıklamasında buldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun iki haftadır yoğun bir çalışma yaptığını dile getirdi. 8 milyon insanı ilgilendiren bir rakamın belirlenmesine yönelik komisyonun gayret gösterdiğini ifade eden Atalay, "Biz yasama, yürütme veya yargı değiliz. Biz asgari ücretin az olduğunu ve bununla geçinmenin zor olduğunu ifade ediyoruz. Eğer makul, mantıklı, kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu mutlu olur, asgari ücretli ve bizler mutlu oluruz, altına imza atarız. Ama kabul edilebilir bir rakam olmazsa bugüne kadar 44 senede üç defa anlaşmayı imzaladık, arzum hükümet, işveren ve işçi birlikte imzalayalım. İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalaması noktasında talimat vereceğim. Ama açıkladığım rakam olmuyorsa imzalamama noktasında kamuoyunda açıkladık. Biz bu oyunda olmayız" şeklinde konuştu.
Hükümeti temsil eden Çalışma Genel Müdürü Önder ise, bugün TÜİK'in raporlarını dinleyeceklerini aktararak, "İyi bir rakam ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" mesajını verdi.


ÖNCEKİ İKİ KOMİSYONDA NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Bundan önce yapılan iki toplantıda TÜRK-İŞ, enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti. TÜRK-İŞ, yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretliden vergi alınmamasını isteyen TÜRK-İŞ, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor. TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını istiyor.
Bugünkü toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonunu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri önümüzdeki hafta son kez bir araya gelecek. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
2019 asgari ücret Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

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