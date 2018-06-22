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Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları ile ilgili uyarıda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları ile ilgili uyarıda bulundu. Kamuoyundan gelen bilgilerden, banka müşterilerine SMS, elektronik posta, sosyal medya ileti ve reklamlarıyla, 'puan kazandınız', 'kart aidat ücretiniz iade edildi', 'masrafınız iade edildi', 'ihtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim' gibi vaatler sunulduğun anlaşıldığını kaydeden kurum, "Müşteriler, iletilerde yer alan internet sitelerine yönlendirilerek kişisel bilgileri talep edilmektedir. Kullanılan logo, isim ve kurumsal renklerle bankadan geldiği izlenimi veren bu iletiler kişisel ve banka bilgilerinizi almaya yöneliktir ve dolandırıcılık amacıyla gönderilmektedir. Kişisel veriler, banka hesap ve kredi kartı bilgileri ve güvenlik şifreleri kişiye özel olup asla paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin talep edilmesi durumunda, mutlaka adı geçen banka aranarak bilgi alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kurum dikkat edilmesini gereken noktaları şöyle bildirdi: "SMS, elektronik posta ve sosyal medya iletileriyle yapılan yönlendirmeler veya arama motorları üzerinden giriş yapılan internet sitesi adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olmak için güvenlik sertifikaları mutlaka kontrol edilmelidir. (Güvenlik sertifikasının nasıl kontrol edileceği hakkında Birliğimiz tarafından yayınlanmış Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri kitabından bilgi edinebilirsiniz. İnternet tarayıcısındaki adres çubuğuna bankanın site adresi yazılarak siteye giriş yapılmasına özen gösterilmelidir. Dolandırıcılığa maruz kalınmaması ve mağduriyet yaşanmaması için güvenlik uyarılarına hassasiyet gösterilerek, dikkatli olunmalıdır". İHA

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) güvenlik

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