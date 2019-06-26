Türkiye'de kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ocak ayında Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından kentte kenevirle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Samsun’da ‘Türkiye kenevir sektörü birinci buluşması’ toplantısı gerçekleştirildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kenevirden hak ettiği kadar faydalanmamalıyız. Ülkemizde ve dünyada kenevir ekim alanı 2013 yılına kadar azalma göstermiştir. 2013 yılından sonra kenevirin yeni nesil kullanım alanlarının tekrar gündeme gelmesiyle hem dünyada, bir miktar ülkemizde kenevir ekim alanlarında gözle görülür artışlar görülmeye başlamıştır. Birçok ülke, ülkesindeki kenevir tarımını artırmak ve sanayisini geliştirmek için kendi ülkesinin kanunlarını, yasalarını ve diğer talimatlarının üzerinde güncellemeler ve değişikliklere gitmiştir" diye konuştu.