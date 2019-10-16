"Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz"

Heapy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un iflasından sonra turist kaybını yerine koyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de 10 yıldır çalıştıkları oteller olduğuna değinen Heapy, önceliklerinin eski çalıştıkları otellerin olduğunu, yeterli olmazsa yeni otellere bakıp, kararlı şekilde yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Thomas Cook'un iflasının hemen sonrasında tur operatörleri olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibiyle toplantı yaptıklarını vurgulayan Heapy, "Bakan Ersoy ve ekibi bu konunun çözümüne çok hızlı şekilde reaksiyon gösterdiler. Sayın Bakan bu konuda çok kararlı ve sıkı çalışıyor. Kendisiyle hareket etmekten mutluluk duyuyorum. Bize verilen bütün sözler yerine getirildi." diye konuştu.

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Steve Heapy, Türkiye ve Türk otel endüstrisine 10 yıldır hizmet ettiklerine anlatarak, 10 yıldır büyümelerini sürdürdüklerini, son dönemdeki sorunları aşabilmek için de çok çalıştıklarını bildirdi.