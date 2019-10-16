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"Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz"

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

İngiliz tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, uçuşlarını artırarak 100 uçakla göklerde olacaklarını belirterek, "Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook'tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz"

Heapy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un iflasından sonra turist kaybını yerine koyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de 10 yıldır çalıştıkları oteller olduğuna değinen Heapy, önceliklerinin eski çalıştıkları otellerin olduğunu, yeterli olmazsa yeni otellere bakıp, kararlı şekilde yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Thomas Cook'un iflasının hemen sonrasında tur operatörleri olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibiyle toplantı yaptıklarını vurgulayan Heapy, "Bakan Ersoy ve ekibi bu konunun çözümüne çok hızlı şekilde reaksiyon gösterdiler. Sayın Bakan bu konuda çok kararlı ve sıkı çalışıyor. Kendisiyle hareket etmekten mutluluk duyuyorum. Bize verilen bütün sözler yerine getirildi." diye konuştu.

'TÜRKİTYE BÜTÇEMİZE 8 MİLYON STERLİN DAHA EKLEDİK'

Steve Heapy, Türkiye ve Türk otel endüstrisine 10 yıldır hizmet ettiklerine anlatarak, 10 yıldır büyümelerini sürdürdüklerini, son dönemdeki sorunları aşabilmek için de çok çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin harika bir destinasyon olduğunu, son 12 ayda 7 kez Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Heapy, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Heapy, artık Thomas Cook'un olmadığını ve bir numaranın kendileri olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Yeni uçak arayışındayız şu an. Yeterince uçak bulursak ve satışlar da iyi giderse 100 bin fazladan turisti Dalaman'a getireceğiz. Bu rakamlar daha da yukarıya çıkabilir. Uçuşlarımızı artırıyoruz. 100 uçakla göklerdeyiz. Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook'tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için de çok sıkı çalışıyoruz. Türkiye bütçemize 8 milyon sterlin daha ekledik.

Türkiye'ye turist getirmek için, ortaya çıkan durum tamamen boşluğa dönüşmesin, orayı doldurabilelim diye biz de sıkı şekilde çalışıyoruz. Thomas Cook'un boşluğunu dolduracak pozisyon ve altyapımız var. Türkiye'ye haftada 169 uçuş planlıyoruz. Bunun 69 uçuşunu Dalaman'a yapacağız. Dalaman'a 2019'da 147 bin olan satışımızı, 2020 yılında 252 bin satışa çıkartmayı planladık. Dalaman'a uçmaya 2019 yılının 5 Nisan'ın da başlamıştık. 2020 yılında da 5 Nisan'dan itibaren daha fazla uçuş yapmayı planladık. Haftanın 7 günü uçtuk, 2020'de artırmak istiyoruz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Jet2holidays yatırım

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