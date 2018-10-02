FİNANS

Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye, ticarette ulusal para birimlerinin artırılmasına yönelik hamle doğrultusunda Rusya'dan ruble ile buğday alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu.

Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi

Türkiye'nin Rusya’dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacağı bildirildi.

Rusya merkezli SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya’dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein buğday alacağı belirtildi.

Buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildiği açıklamada, ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu görüşe destek çıkarak, ikili ticarette ulusal para kullanımının, dış faktörlerin olumsuz etkisini en aza indirgeyeceğini vurgulamıştı.

Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye’ye 1,2 milyon ton buğday ihraç etmişti. KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
rusya türkiye ticaret ruble

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