FİNANS

Vakıf Emeklilik’ten enflasyonla mücadeleye tam destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2018 17:01 | Son Güncelleme

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı destekleme kararı alan Vakıf Emeklilik, Grup Yıllık Hayat, Grup Ferdi Kaza ve Kesintisiz Eğitim Sigortası ürünlerini müşterilerine yüzde 10 indirimli sunacak.

Vakıf Emeklilik’ten enflasyonla mücadeleye tam destek

Bireysel Emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek kapsamında önemli ürün gruplarında indirim kararı aldı. Vakıf Emeklilik bu kapsamda; Grup Yıllık Hayat, Grup Ferdi Kaza ve Kesintisiz Eğitim Sigortası ürünlerini müşterilerine yüzde 10 indirimli sunacak.

Ülkemizin ekonomisine ve değerlerine pozitif katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı’nı önemli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları ve enflasyon mücadelesini güç birliği ile atlatacağımıza inanıyorum. Bizler de Vakıf Emeklilik olarak üzerimize düşen sorumlulukla bu kampanyaya destek veriyoruz.” diye konuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak
2018’in En Cool Markaları2018’in En Cool Markaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vakıf emeklilik enflasyonla mücadeleye destek

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürücüsüz araçlar 2021'de yolda olacak

Sürücüsüz araçlar 2021'de yolda olacak

Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

Gelibolu'da yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

2018’in En Cool Markaları

2018’in En Cool Markaları

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Investing Haven: Bitcoin'de rekor artış 2019'da yinelenmeyebilir

Investing Haven: Bitcoin'de rekor artış 2019'da yinelenmeyebilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.