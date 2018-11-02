FİNANS

Vergi rekortmentleri açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2017 yılı için en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. İlk sırada 53.583.488,38 TL vergi tutarı ile iş adamı Şarik Tara oldu.

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı.

2017'nin vergi şampiyonu 53 milyon 583 bin 488 lirayla geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Şarık Tara oldu.

Listede ikinci sıradakinin ismi açıklanmazken, Rahmi Koç 45 milyon 164 bin lirayla üçüncü sırada.

Dördüncü sıradaki rekortmenin yine ismi açıklanmazken, Sinan Tara 29 milyon 269 binle beşinci oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç 21,9 milyon lirayla listede 8. sırada yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu

Kurumlar vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

ŞARIK TARA KİMDİR?

Enka Holding Fahri Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Şarık Tara, 1930 yılında Üsküp'te doğdu. Aynı zamanda, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Şarık Tara, 2014 yılında ödediği 37.6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi oldu. Şarık Tara, 2015 yılı verilerine göre 2.4 milyar dolar kişisel serveti ile de Türkiye’nin en zengin 6. kişisi olmuştu.

Şarık Tara 28 Haziran 2018 tarihinde çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.


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vergi rekortmeni Şarık Tara

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