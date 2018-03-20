FİNANS

Yeni bir Dot-com krizi mi geliyor? Bitcoin aynı çöküş seviyelerinde

20 Mart 2018 11:29

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in yeni bir araştırmasında, Bitcoin’de gözlemlenen hareketlerin yaklaşık 20 yıl önceki dot-com balonuyla çok benzer olduğu vurgulandı.

Yeni bir Dot-com krizi mi geliyor? Bitcoin aynı çöküş seviyelerinde
Morgan Stanley'in araştırmasında, Bitcoin'de gözlemlenen düşüş eğilimlerinin 2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi olan Nasdaq'daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen dot-com balonundaki hareketlenmelere oldukça benzediği, fakat Bitcoin'deki durumun 15 kat daha hızlı ilerlediği uyarısı yapıldı.
 
Dot-com krizi, gelişen bilgisayar ve Internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarının geri dönüşünü sağlayamamaları üzerine patlamıştı. Morgan Stanley Stratejisti Sheena Shah konuyla ilgili, "2000 yılında Nasdaq'ın ayı piyasalarında gözlemlenen beş fiyat reddi, toplamda yüzde 44'lük bir düşüşe sebep olmuştu" dedi.
 
Shah, Bitcoin'in 2009 yılında kurulmasının ardından dört kez düşüş eğilimine geçtiğini ve Aralık 2017'deki rekor 20 bin dolarlık fiyatından sonra yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüşle 7 bin dolar düzeylerine düştüğünün altını çizerken, "Nasdaq'ta olduğu gibi Bitcoin'de gözlemlenen gerilemeden sonra da işlem hacminde düşüş gözlemlendi. Artan işlem hacmi daha önce dot-com balonunda da görüldüğü gibi daha fazla yatırım aktivitesini değil, yatırımcıların piyasadan çıkmak için gösterdikleri aceleyi temsil eder" dedi. DHA
 
 
Dotcom Balonu Nedir?
 
90’lı yılların sonunda internetin ve teknoloji endüstrisinin yükselişiyle ortaya çıktı ve 2000’li yıllarda bir “borsa balonu” olarak tarihe geçti.
 
Balon, genel olarak, internet kullanıcılarının büyümesi ve yatırımcıların, aşırı değerlemelerle borsada işlem görmeye başlayan bazı internet şirketlerine devasa yatırımlar yapmalarıyla hız kazandı ve etkileri resmen 2011 yılında son buldu.
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