Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,23'e yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e yükseldi. Mayıs ve haziran ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,12 ve yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,64'den nisanda yüzde 16,23'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 15,24'den yüzde 15,38'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,80'den yüzde 12,06'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0615'den 6,2030'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,2996'dan 6,4287'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 21,4 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 17,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 26,3 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.