Zeytinyağı fiyatı dibe vurdu, fırsatçılara gün doğdu

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13’ünü karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin fiyatlarının çok düşük olmasından dolayı üreticiler zeytinlerini yağ çıkarmak zorunda kaldı. Yağ fiyatları düşünce fırsatçılara gün doğdu.

Zeytinyağı üretiminin fazla olması ve fiyatların 20 liradan 11 liraya kadar düşmesinden istifade eden fırsatçıların, fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağı alarak depolamaya başladığı ileri sürüldü.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, sızma zeytinyağının kilosunun bugünlerde 11 ile 13 liradan satıldığını belirterek, "Bunu fırsat bilen bazı tüccarlarda düşük fiyattan alıp depolama yöntemine gidiyorlar. Belediye olarak bu fırsatı vermememiz lazım. Belediye olarak bunun takibindeyiz" dedi.

Zeytin fiyatlarının düşük olması nedeniyle üreticilerin genelde zeytinyağı çıkarmayı tercih ettiklerini belirten Yılmaz, "Zeytini yağ olarak çıkarıp yağ olarak satıldığında değeri yüksek fakat böyle bir çalışmanın sonucunda da ilçemizde yağ rekoltesi oldukça fazlalaştı. Bu konuda da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yağ deposu olmadığı ve yağ depolama şansı olmadığı için yağ fiyatlarını epeyce düşürdüler. Bu günlerde 11 ile 13 liraya yağ fiyatları gidiyor. Bunu fırsat bilen bazı tüccarlar da düşük fiyattan alıp depolama yöntemine gidiyorlar" dedi.



'DEPOLAMACILARIN TAKİBİNDEYİZ'