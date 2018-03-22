Zordaki dürüst mükellefe prim kolaylığı müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dürüst mükellef için, zor döneme girerse sosyal güvenlik primi konusunda kolaylık sağmaya yönelik çalışmanın Bakanlar Kurulu'nda imzada olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dürüst mükellef için, zor döneme girerse sosyal güvenlik primi konusunda kolaylık sağmaya yönelik çalışmanın Bakanlar Kurulu'nda imzada olduğunu açıkladı.
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