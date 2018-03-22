Zordaki dürüst mükellefe prim kolaylığı müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dürüst mükellef için, zor döneme girerse sosyal güvenlik primi konusunda kolaylık sağmaya yönelik çalışmanın Bakanlar Kurulu'nda imzada olduğunu açıkladı.

Düzenlemenin Maliye Bakanlığı vergi uygulaması ile aynı şekilde ve standartlarda olacağını aktaran Sarıeroğlu, geçmiş 3 yılda primlerini tam ödemiş, cezası olmayan bir mükellefin geçici süre zorlanması ve talep etmesi halinde sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanacağını belirtti.

SGK bilgilendirme toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu uygulamanın vergi için olduğunu hatırlatarak, sosyal güvenlikte de benzer bir uygulama yapılacağını vurguladı.

(Kaynak: Dünya)