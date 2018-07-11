FİNANS

Ağaoğlu'ndan kriz itirafı: Her sektör etkilendi

EMLAK HABERLERİ  | 11.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

Ali Ağaoğlu, aktiflerin yüzde 4-5'ini satarak borçlarını azaltacaklarını söyledi. İnşaat sektörü için de durgunluk gözlemlediğini, satışların durgunlaştığı bu dönemden en güçlü çıkacak şirketlerden biri olduğunu vefedakârlık yaparak bu dönemi geride bırakacaklarını belirtti.

Ağaoğlu'ndan kriz itirafı: Her sektör etkilendi

Bloomberg’e konuşan Ağaoğlu, faiz ve döviz kurlarının arttığı bir ortamda hemen hemen bütün sektörlerde durgunluk gözlemlediğini, inşaat sektörü için de durumun farklı olmadığını anlatarak, “Hava günlük güneşlik değil, hem de hiçbir sektör için. Banka borçlarımızla kıyasladığımızda varlıklarımız çok daha yüksek. Satışların durgunlaştığı bu dönemden en güçlü çıkacak şirketlerden biriyiz. Biraz fedakârlık yaparak bu dönemi geride bırakacağız” dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ağaoğlu’nun kastettiği fedakarlıkların başında biraz fiyat indirirerek varlık satışı yapmak geliyor. Grubun toplam banka borçlarının aktiflere oranının yüzde 9,4 seviyesinde olduğunu kaydeden Ağaoğlu, 2018 sonunda bu oranı yarıya indirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede aktiflerde yüzde 4-5 oranında satış planladıklarını belirtti.


STRATEJİK ORTAKLIĞA SICAK

Ağaoğlu stratejik ortaklıklara da sıcak bakıyor. Banka borçlarının İstanbul Finans Merkezi’nin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle oluştuğunu, projeye şu ana kadar 400 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirtiyor ve ekliyor: "İki kez projeye yabancı ortak alma girişimimiz oldu. Biri Rus uçağının düşürülmesine, biri de Katar krizinin patladığı döneme denk geldi. Ancak hala stratejik ortak alma fikrine sıcak bakıyoruz."

2016’ya kadar bilançolarında banka kredilerinin sıfır olduğunu kaydeden Ağaoğlu, finans merkezi nedeniyle borçlanmaya gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ağaoğlu, "İlk 3-4 yıl özkaynak yatırımı yaptık. Toplam 400 milyon dolarlık yatırımın sadece 110 milyon dolarlık kısmını banka kredisi olarak kullandık. 2016 ve 2017 yıllarında kullandığımız bu kredinin faiz yükünü taşımamak için tamamını kapattık" dedi.

2015’te yüzde 20’ye yaklaşan konut fiyat artışları Nisan ayı itibariyle yüzde 10’lar seviyesine indi. Konut sektörünün motoru olan İstanbul’da ise yavaşlama çok daha şiddetli. İstanbul’da yıllık fiyat artışı hızı Nisan sonunda yüzde 3,80 düzeyinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
inasaat sektör emlak aliaoağlu kriz borçlanma döviz

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
HEY YAVRUM HEY SECİMDEN ÖNCE KONUSSANA BÖYLEDE GÖRELİM ERKEĞİ
Tüm mütahitleri insafa davet ediyorum,150 Bin 170 Bin mal ettikleri daireleri 500 Bin 800 Bin arası satmaya kalkıyorlar kim nasıl alacak ? bu durumda elllerinde kalması daha mantıklı 170 mal ettiğinizi 270 satın zararmı edersiniz ?
yok artık..öyle bi hesap yok..teoride düşünüyon ama pratikte o paraya daire mal edemezsin hacı..öyle bi kar marjı yok..* uydurmayın..bilmiyorsan yapan birine sor..bende inşaat yapıyom..1 daireden max 50 bin kazanıyoruz.ki inşaata 1 milyondan fazla para bağlıyoruz.kar marjı normal yani.senin dediğin gibi 150 ye yapıp 800 e satma olayı imkansız..
@fluide Yanıltıcısın... Ekonominin motoru dedik- çok kar etmeyi amaçladınız. Hep birlikte duvara tosladık.
NOLDU İHALELER Mİ KESİLDİ
krizin sebebi sizsiniz kim çıkacaktı krizden
Ali Ağaoğlu feda t shirt ü giymiş. Ağlamak istiyorum sayın okuyucular ...
herkes fakir karanfil koyuyo ben zenginim gül koydum diyen zibidi değilmi bu
Elindeki daireleri dörtte bir fiyatına verse bile yatırımın en az iki katı karı olur. Bunlar doymaz milletin kanını emdiler. Pis emiciler
EV FİYATLARINI TAVAN YAPARSANIZ TABİKİ SATAMAZSINIZ. ÜÇ SENE ÖNCE 90 BİN LİRAYA ALDIĞIMIZ EV ŞİMDİ 220 BİN LİRA OLDU. DAHA BETER OLUN DİCEM SİZDEN EKMEK YİYENLERE YAZIK OLACAK.
millet kendinize ve paraniza sahip cikin maliniz varsa cikartin yurt disina her an her yerde kayum atanabilir duyuruuu hazinede Para kalmadi
BUNU SEÇİMDEN ÖNCE NİYE SÖYLEYEMEDİN AĞAOĞLU EFENDİ
YAKINDA BATACAK BUDA
istanbulu soydun soğana çevirdin bu saatten sonra piyasa dursa ne olur durmasa ne olur senin için vız gelir tırıs gider
SEN DE Mİ KRİZDESİN?
İnşallah batarsınız milletin kanını emip arsa rantı ve inşaat ile uçuk paralar kazandınız bizler ise yönetenler sayesinde fakirleştik adalet bunun neresinde bizim yüzümüz ne zaman gülecek
Bu ülkede bu yönetim varken sana da demiryollarında ölenlerin katili Cenğiz ağaya da birşey olmaz. emin ol sıkıntı oldumu ağabeyiniz borçlarınızı sıfırlar kafanızı yormayın
beter ol insallah
yav he he battım desene sen şuna.senin gibi mütahitleri çok gördüm ben bu piyasada.
Ağlatacaksın beni garip adamcağız!'
deniz kumundan inşaat yaparak zengin oldun unutma
düne kadar herşey yolunda diyordun felaket telallığı yapma
Az vurusursun birde milli yas zamani gül değil karanfil bırakırsın masrafları kısmış olursun hacı
toki konut yapımına girmeseydi.siz inşaat firmaları insanları donuna kadar soyardınız.tatlı kazıncınız gerimemi dedi.
yok ya yanlışınız var bir şey yok bence siz kriz diyorunuz ülke normal lütfen 400 bine satılan evi 1600 tl alan kişiler alır siz abartıyorsunuz
züppeler de kayar durmaz yerinde..
16 yıl tek basına ıktıdar kımseye nasıp olmadı utanmadan fedakarlık ıstıyorlar rezıl utanmaz cumhurıyet dusmanları hata yaptıgını vatandas gorecdek
akp döneminde hangi arazi leri parsellediniz ucuza hangisinden kar ettiysen kaybınızı ona sayın :)
2.000 tl ye kiralanan bir dairen fiyatı 800.000TL olmaz.
hadi yine iyisin 5 sene daha boruyu öttürürsün
Kirada oturan kumarbaz ve hovarda evli erkek gördünüzmü.? Ben 2 kez gördüm. Kestirmeden para kazanma derdindedirler, uzun süre alın teri ile çalışamazlar. Ne zaman ellerine para geçse hemen o parayı katlamak için kumara koşarlar. bazen kazanırlar çoğu zaman kaybederler. Kaybedince evdeki para eden şeyleri satmaya başlarlar, televizyon gider ellerine para geçer yine kumar, kaybedince bu sefer arabayı satar, ellerine para geçince hemen bolca harcar çevresine zenginiz diye hava atarlar, kadında memnundur. Ama uzun vadede hep hüsrandır sonları. Boşanma, kavga bazen ailede kan ve ölüm.
ALLAH ALLAH ÇİÇEK ALİ YİNE PİYASADA.
aktifler dediği kişisel serveti değil he, şimdi çıkar 3 5 cahil konuşur. aktifler dediği hali hazırda inşaatına başlanmış bitmiş ya da inşaat ruhsatı alınmış kat karşılığı projeleri, bir çok firma gibi bu firma da sanırsam proje kredilerinden satış yapmakta, bu sebepten banka borçları düşük görünüyor, yoksa sanmıyorum türkiyede onlarca asırlık firma borç batağındayken 20 yılda nam salmış firma çelik gibi ayakta dursun.
senden konut alanlara yazık derim
herif gibi battım**diyemiyon mu ali aga. bak şahenk, murat ülker, mehmet cengiz bankalara koypa yapıp nakitleri ile ingilterede sokak satın alıp tek şubeli banka kurdular dolar satıp para kazanıyorlar.en büyük müsteride türkiye imiş diyorlar.sen bunlardan akıllıydın ama seni dışladılar ellam.
Ulan Cemaatin kar eden bütün kuruluşlatına çöktünüz şimdi hepsi batıkta. Bu ne iştir..Hem adamların mallarına çökün hem de onlar üstünden Dünya bankasından ülkeyi borçlandırıp vatandaşın cebine çökün..
AKP bile bile inşaattaki yanlışlara rağmen inşaatı teşvik ettirerek ülkenin ve milletin kaynaklarını heba ettirdi.İNŞAATIN ZARURİ İHYTİYAÇ dışı olanlar BİZİM GİBİ ÜLKELERE YÜKTÜR. SANAYİ-TARIM VE TEKNOLOJİ İLE EĞİTİME YATIRIM KAN AĞLARKEN BU LÜKS İNŞAAT VE GEREKSİZ HALDE TEŞVİKLER-KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA SAĞLAM BİNALARIN YIKILIP RANT UĞRUNA İMARLI ALANLARDA İMARIN CANINA OKUNAN ÜLKEDE İNŞAATÇIYA ACIMIYORUM.45 yıla yakın sektörün içinde olan biri olarak.
bu adam şaklaban. troller şimdi halkı ve devleti soyan nu adam %99'u müslüman olan ülkede hangi tarafta!!! ey troller bu arada adam akpli hayır unutmayın
daa dur bakalım sanada sıra gelecek moruk .yalakalıkda fayda etmeyecek .
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