FİNANS

Araplar Ordu’da mülkiyet yarışına girdi

EMLAK HABERLERİ  | 24.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’e akın eden Araplar, Ordu’dan mülk alma yarışına girdi. 2017 yılında 34 Arap uyruklunun mülkiyet satın aldığı Ordu’da 2018 yılında 66 yabancıya 82 bin metrekare satış yapıldı. 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkulün 76 bini 37 Arap uyruklu turiste satıldı.

Araplar Ordu’da mülkiyet yarışına girdi

Ordu’da son üç yıldır yaşanan turizm hareketliliği yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul satışlarına da yansıdı. 2018 yılında 66 yabancı uyruklu 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkul alırken en fazla 34 Suudi Arabistan uyruklu turiste gayrimenkul satışı yapıldı.

Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2015 yılında Ordu il ve ilçelerinde toplam 44 yabancı uyruklu kişinin toplam 5 bin metrekarelik gayrimenkul ve arsa alımı gerçekleştirdiği Ordu’da rakamlar 2018 yılında adeta katlandı.

ÇİNLİ BİLE MÜLKİYET SATIN ALDI

Buna göre 2018 yılında Ocak-Aralık ayları arasında 66 yabancı uyruklu kişi gayrimenkul ve arsa alımı yaptı. Altınordu ilçesinde Afganistan uyruklu 1 kişi 16 metrekare, Almanya uyruklu 1 kişi 175 metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 33 metrekare, Brezilya uyruklu 3 kişi toplam 195 metrekare, Çin uyruklu 1 kişi 332 metrekare, Filipinler uyruklu 1 kişi 63 metrekare, Irak uyruklu 3 kişi toplam 165 metrekare, İngiltere uyruklu 1 kişi 101 metrekare, İran uyruklu 2 kişi 120 metrekare, İtalya uyruklu 1 kişi 46 metrekare, KKTC uyruklu 1 kişi 42 metrekare, Kuveyt uyruklu 1 kişi 52 metrekare, Suudi Arabistan uyruklu 5 kişi toplam 5 bin metrekare, Yemen uyruklu 2 kişi 33 metrekare arsa ve gayrimenkul aldılar.

SUUDİLER FATSA'DAN VAZGEÇEMEDİ

Fatsa ilçesinde ise Almanya uyruklu 1 kişi 4 bin metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 39 metrekare, Gürcistan uyruklu 1 kişi 15 metrekare, Irak uyruklu 1 kişi 48 metrekare, Özbekistan uyruklu 1 kişi 58 metrekare, Suudi Arabistan uyruklu 26 kişi 60 bin metrekare arsa ve gayrimenkul alımında bulundular.

Kumru ilçesinde Afganistan uyruklu 1 kişinin 36 metrekare, Mesudiye ilçesinde Almanya uyruklu 1 kişinin 274 metrekare, Moldova uyruklu 1 kişinin 68 metrekare arsa ve gayrimenkul alımında bulunduğu Ordu’da Ünye ilçesinde ise 5 yabancı alım yaptı. Buna göre Ünye ilçesinde Almanya uyruklu bir kişi 54 metrekare, Azerbaycan uyruklu 1 kişi 23 metrekare ve Suudi Arabistan uyruklu 3 kişi 11 bin 336 metrekare mülkiyet satın aldı.

MÜLKİYET ALAN 66 AYABANCIDAN 37'Sİ ARAP

Bu satışlara göre 2018 yılında Ordu’da 66 yabancı uyrukluya 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkul satışı yapıldı. Satış yapılan 66 kişinin yarısından fazlasını Araplar oluşturdu. 34 Suudi Arabistan, 2 Yemen ve 1 Kuveyt uyruklu olmak üzere 37 Arap turist, 2018 yılında yabancılara satışı yapılan 82 bin metrekarenin 76 bin metrekaresini satın aldılar.

2017 yılında 40 yabancı uyruklu kişi toplam yaklaşık 14 bin 480 metrekare gayrimenkul ve arsa alımında bulunmuş, bunun 34’ünü Suudi Arabistan uyruklular oluşturmuştu.

KAYNAK:İHA

PARTNERCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemediCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemedi
Kirada oturan herkesi ilgilendiriyor!Kirada oturan herkesi ilgilendiriyor!
Yabancılara konut satışı 2018'de rekor kırdıYabancılara konut satışı 2018'de rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu arap mülkiyet

En Çok Okunan Haberler

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

Fiyatı kırımızı eti solladı!

Fiyatı kırımızı eti solladı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

O paralar yarın ödenecek!

O paralar yarın ödenecek!

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler...

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yabancılara konut satışı 2018'de rekor kırdı

Yabancılara konut satışı 2018'de rekor kırdı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Dar gelirliye konut müjdesi!

Dar gelirliye konut müjdesi!

Bakan açıkladı! Yeni tapular geliyor

Bakan açıkladı! Yeni tapular geliyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazıklar olsun atalarımızın canlarıyla ve kanlarıyla yokluk içinde savaşarak aldıkları bu toprakları parsel,parsel satıyorlar.devlet bir önlem almalı bu şatışları durdurmalı yoksa vatan parsel ,parsel gidiyor.
kanla alınan bu toprakları 3 kuruşa satıyorlar. yazık..
DÜNYADA BEŞ ON YABANCI ÜLKEYE GİTTİM TAYLANDDA DAHİ YABANCI UYRUKLU KİMSEYE ARSA SATIŞI ,MÜSTAKİL EV YADA İŞYERİ SATISI YAPILMIYOR .YASAK. ANCAK BİNALARDAN DAİRE ALABİLİRSİNİZ TOPRAKTAN HİÇ BİRŞEY ALAMASSINIZ. VE DÜNYA GENELİNDE BİR ÇOK ÜLKEDE BÖYLE. GELİN GÖRÜN Kİ GÜZEL VATANIMIN KANLA YAZILMIŞ SINIRLARI ,TOPRAKLARI BİRER BİRER PEŞKEŞ ÇEKİLEREK YABANCILARA SATILIYOR. KATAR DEVLETİNİN KENDİ YÜZÖLÇÜMÜNÜN İKİ KATI KADAR TÜRKİYEDE TOPRAĞI VAR. BUGÜN KÜ İSRAİL TOPRAKLARIDA ZAMANINDA FİLİSTİNLİLERDEN SATIN ALINARAK KURULDUĞUNUDA UNUTMAYIN .YAZIK EVLATLARIMIZA 1 m2 TOPRAK KALMAYACAK...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyonun üstünde kira artışına önlem

Kirada oturan herkesi ilgilendiriyor!

Yabancılara konut satışı 2018'de rekor kırdı

Yabancılara konut satışı 2018'de rekor kırdı

Konut satışları 2018'de 2,4 azaldı

Konut satışları 2018'de 2,4 azaldı

'Konut almak için en uygun dönem'

Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi!

Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.