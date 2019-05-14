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İmar Barışında son gün 15 Haziran

EMLAK HABERLERİ  | 14.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir Erzincan’da ki İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

İmar Barışında son gün 15 Haziran

İmar Barışında vatandaşların zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğini belirten Aydemir "31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Müdürlüğümüze verilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, açık arttırma usulü satış ile kira yardımları ve yıkım uygulamalarında aşağıda belirtilen iş ve işlemler 2012-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup; sağlıklı, güvenli, huzurlu yaşam alanlarının tesisi noktasında çalışmalarımız kanun ve mevzuatlar ışığında,2023vizyonu kapsamında Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ivme kazanarak devam etmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kanunun yayımlandığı 2012 yılından bugüne kadar İlimizde Müdürlüğümüz Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünce 710 adet yapıya ait riskli yapı tespiti yapılmış,603 adet riskli yapının yıkımı tamamlanmış kalan yapılara ilişkin resmi süreç devam etmektedir.

Bu bağlamda kanunun diğer bir uygulaması olan Riskli yapısını yıkan Vatandaşlarımıza ödediğimiz kira yardımı ödemelerinde 2.523.387,66-TL karşılıksız kira yardımı yapılmış. Olup; halen ödemeler düzenli olarak devam etmektedir.

İlimizde İmar Barışı başvuru sayısı 15.264 Toplam Bağımsız Bölüm sayısına ulaşmıştır. İmar Barışı başvuruları 15 Haziran 2019 tarihinde sona erecek olup; ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılara sahip olan Vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden başvuru yapmaları hususunu hatırlatıyorum." dedi.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir Kentsel dönüşüm İmar barışı

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