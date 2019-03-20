'Konutta en çok ilk alıcı kazanıyor'

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin, İstanbul dışında hayata geçirdiği ilk yatırımı olan DAP İzmir'de kaba inşaatın tüm hızıyla sürdüğünü, projede yer alan iki kulede kaba inşaatın sonuna yaklaşıldığını aktardı.

Projenin ayda 10 kat eklenerek yükseldiğini ve deprem güvenliği adına son derece önemli bir işe imza attıklarını kaydeden Yılmaz, herkesin İstanbul depreminden bahsettiğini ancak İzmir'in de kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tamamen birinci derece deprem bölgesinde olduğunu bildirdi.

İzmir'de de İstanbul'daki projelerinde olduğu gibi "önce güvenlik" dediklerine ve aynı ciddiyetle hareket ettiklerine değinen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu tarz projelerde 20 metrelik temel derinliği makul ve güvenilir kabul edilir. Ama İzmir'in en güvenli binasını yapmak istedik ve 61 metre kadar derine inmeyi başardık. Yani bir bina ölçüsü olarak 21 kat yerin üstüne yapacağımıza o 21 kat kadar mesafeyi yerin altına indirdik. Temeli attık, otoparkı da yerin altına çektik. Bu sayede de yer üstünde otopark olarak ayırdığımız bölgeyi peyzaj ve çocuk alanı gibi sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Kısacası İzmir'e yakışanı yaptık."