'Senetle ev alma dönemi geri geldi'

Konut kredisi faizlerindeki oranların yükselmesi ile birlikte büyük bir düşüş yaşanan kredili satışların yılın ilk çeyreğindeki konut satışlarındaki oranı yaklaşık yüzde 17 oldu. 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksleri hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut alıcılarının ve yatırımcıların yılın ilk dört ayı için gerçekleştirdiği işlemlerde banka kredisi kullanmak yerine inşaat şirketleri tarafından sunulan şirket içi vade ve senetli ödeme yöntemlerini tercih ettiğini söyledi.

SENETLE EV ALMAYA YOĞUN İLGİ

Aydemir, “Özellikle pandemi süreçlerinin etkisi ile değişken bir ekonominin içindeyiz. Artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni konut fiyatlamaları da bu yüzden yükseldi. Konut fiyatlarının yükselmesi ve bunun yanı sıra konut kredisi faiz oranlarında beklenen oranların yakalanamaması nedeniyle konut almak isteyenler bankalardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Konut almak isteyenler öncelikle birikimlerini peşinat olarak vermek suretiyle kalan kısımları için senetli ödemeye yönelmiş durumda. 2020 Aralık döneminde banka kredisi kullanım oranları ortalama yüzde 25 civarında iken 2021 Şubat döneminde bu oranların yüzde 17’ye kadar gerilediğini görüyoruz” dedi.