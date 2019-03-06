Sosyal konut projesinden ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı.

Bakan Kurum’un açıklamaları şöyle:

-Hedefimiz bir çok ilimizde 6-7 metrekare kişi başına düşen yeşil alan var ancak İzmir’de bu oran 1.6. Önümüzdeki süreçte bunu 10 kat artırarak kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz. Millet bahçeleriyle birlikte iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek istiyoruz.

-Bayraklı Çiçek Mahallesi’nde kayaların düşmesi nedeniyle alt tarafta yaşayan vatandaşların hem can hem de mal güvenliği sorunu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar çerçevesinde Valiliğimizle birlikte binaların boşaltılmasını sağladık. Vatandaşımızın rızasıyla birlikte ister yerinde otursun, ister rezerv konutlardan alsın, ister bedeliyle buradaki dönüşümü yapmak istiyoruz. Ülkemize yakışmayan görüntülerin olmasını istemiyoruz.