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Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

EMLAK HABERLERİ  | 09.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı.

Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

Tapuda işlem yapılırken artık fotoğraf şartı olmayacak.

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "fotoğrafları" ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında yer alan "veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 16. maddesi de yürürlükten kaldırılırken, 20. maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Resmi senede 'okudum' ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler."

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Tapu ve imar fotoğraf

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