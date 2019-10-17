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TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı

EMLAK HABERLERİ  | 17.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konut, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.5 Kasım Salı günü saat 13.00'te İdarenin Ankara Bilkent'teki binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Alıcılar, "www.emlakyonetim.com.tr"den de teklif verilebilecek.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 ildeki 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konut için açık artırma, 5 Kasım Salı günü saat 13.00'te İdarenin Ankara Bilkent'teki binası ile İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Alıcılar, "www.emlakyonetim.com.tr"den de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10 peşin 120 ay vade, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli'deki iş yerlerine de yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun'da satışa çıkarılan konutlar ise yüzde 10, 15 veya 25 peşinat ile 96, 108, 120 veya 144 ay vadeyle alınabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresleri ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

KAYNAK:AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut İşyeri

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