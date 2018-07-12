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5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Nürnberg‘te bir araya gelen dijital dünyanın uzmanları, 5G için yeni kullanım alanlarının açılabilmesini sağlamak amacıyla, telekomünikasyon şirketlerinin düşünce tarzını değiştirmeleri ve şebekelerini ve kullandıkları frekans bantlarını diğer endüstrilere daha kolay açmaları gerektiği üzerinde fikir birliği sağladılar Dünya genelinde 60‘dan fazla ülkeden 120 telekomünikasyon şirketinin 400’den fazla yönetici ve uzmanları, Nürnberg'de telekomünikasyon ve internet iletişim dünyasının bugünü ve yarınını tartıştı ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirdiler.

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

Taner Tüzün / Nürnberg, 12 Temmuz (DHA) - Nürnberg‘te bir araya gelen dijital dünyanın uzmanları, 5G için yeni kullanım alanlarının açılabilmesini sağlamak amacıyla, telekomünikasyon şirketlerinin düşünce tarzını değiştirmeleri ve şebekelerini ve kullandıkları frekans bantlarını diğer endüstrilere daha kolay açmaları gerektiği üzerinde fikir birliği sağladılar
Dünya genelinde 60‘dan fazla ülkeden 120 telekomünikasyon şirketinin 400’den fazla yönetici ve uzmanları, Nürnberg'de telekomünikasyon ve internet iletişim dünyasının bugünü ve yarınını tartıştı ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirdiler.
Konferans açılışında SIGOS CEO’su Adil Kaya teknolojik gelismelerin dijitalleşmeyle birlikte özellikle insan yaşam kalitesinin artırmak için inanılmak büyük bir potansiyal taşıdığını ve bunun kullanılması gerektiğini belirtti.
Açılışa katılan Nürnberg uzman ve yöneticileri, mobil ve internet denildiğinde önce insan ve insan yaşamının ön plana alınması gerektiğini söylerken, yeni teknolojik gelişmelerle bazı işlerin insansız yapılabileceği planlanıyorsa, önce politikacılarla başlanılmasının, politikacısız bir politik yaşamanın iyi bir deneyim olabileceğini söylediler.
Konferansta kablosuz iletişimin internet ile birleşmesi üzerine gelecek beş yılda ne gibi ürünlerin oluşacağı konusunda bir açık oturum gerçekleştirildi. Kaya’nın yönettiği oturuma Fransa’nın GSM dünyasının önde gelen kurumlarından ETSI ve 3GPP CTO‘su Adrian Scrase, Dr Colin Willcock, Dr Klaus Vedder ve Wolfgang Wemhoff katıldılar.
Adrian Scrase, 5G teknolojisinin mühendis çalışmalarının sorun olmadığı ve adım adım gerçekleştirilmekte olduğunu bildirdi. Panelde genel düşünce teknolojinin faydalarından henüz yeni yararlanmaya başlanılan bugünlerde, 5G’ye çok yüksek beklentilerin yüklenmesinin normal karşılanması gerektiğini, özellikle cep telefon kullanımında emniyetin yani özel yaşamla ilgili gizliliğin gittikçe azaldığı algısı oluştuğundan, müşterilerin güven sorunu yaşadığını ve bunun da akıllı telefonlar üzerinden sunulan yeni hizmetlerin az kullanılmasına yol açtığını belirtti.
Panelistler, 5G yeni kullanım alanlarının açılabilmesi için de telekomünikasyon şirketlerinin düşünce tarzını değiştirmeleri ve şebekelerini ve kullandıkları frekans bantlarını diğer endüstrilere daha kolay açmaları gerektiği üzerinde fikir birliği sağladılar.
Panel kapsamında, potansiyel kullanım alanlarının çok geniş olduğu, bütün yaşam alanlarını kaplayacak sensörlerin geliştirilmesi, insan sağlığı hizmetlerinde çağ atlatacak gelişmelerden kendi başına üretim yapan fabrikalara kadar endüstrinin her alanında değişimler olacağı beklentileri üzerinde de konuşuldu.
Katılımcılar ayrıca 5G’nin ekonomiyi genişleteceği öngörüsünde de bulunurken, söz konusu değişimlerin gelecek 10 yıl içerisinde günlük yaşamı da önemli ölçüde etkileyeceğinin üzerinde durdu.
Adil Kaya konuya ilişkin şöyle konuştu:
“Telekomünikasyon genel ekonomiyle artık bir bütün ve bu birleşik dijital dünya, insanlık tarihine makineleşme ya da elektrik gibi büyük bir sıçrama getiriyor. Dijital iletişim içinde olmak artık birey ve şirketler için yaşamsal bir olgu, engelleme yerine bunun teşvik edilmesi gerekiyor.” (Fotoğraflı)

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

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