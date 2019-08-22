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Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

MANİSA'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzümün yeni sezonu için yapılan törene katıldı.

Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzümün yeni sezonu için yapılan törene katıldı. Rekolteyi açıklayan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 4,2 milyon tonluk yaş üzüm üretim tahmini öngörülmüştür. Yaş üzüm rekolte tahmini için komisyonlarımızın çalışmaları sonuçlanmak üzeredir. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Şu an piyasada kuru üzümün kilogramı 10 lira civarında seyretmektedir. Eğer ki bu fiyat düşecek gibi olursa, biz bakanlık olarak devreye girer gereğini yaparız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve Tamer Akkal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üzüm üreticileri katıldı. Bakan Pakdemirli törende, üzüm rekoltesini açıkladı.
'MANİSA SADECE ÜLKEMİZİ DEĞİL, DÜNYAYI DA DOYURMAKTADIR'
Manisa'da yaklaşık 515 bin hektar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Manisa sadece ülkemizi değil, dünyayı da doyurmaktadır. Manisa yıllık 4,8 milyar liralık üretimiyle, ülke genelindeki bitkisel üretimin yüzde 3'nü karşılıyor. Fakat Manisa, bundan da fazlasıdır. Rahmetli babamın söylediği gibi: 'Bu toprağa çekirdek düşse yeter. Filiz olur, fidan olur, aş olur, iş olur, bağ olur, dağ olur.’ Evliya Çelebi'nin de dediği gibi; 'Güzel Manisa, yüce Rabbimizin nazar ettiği mamur bir şehirdir.' İnşallah, Rabbimizin nazar ettiği bu şehre, biz de elimizden ne gelirse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
BU YIL 4,2 MİLYON TONLUK YAŞ ÜZÜM ÜRETİMİ BEKLENTİSİ
Manisa'da yetişen tarım ürünlerinin iyi bir şekilde pazarlanması gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bilindiği gibi dünyada üzüm ihracatında Türkiye birinci sıradadır. Kuru üzümde üretim sezonu 1 Eylül - 31 Ağustos arasını kapsamaktadır. Buna göre, 2017 yılı, kuru üzüm üretici fiyatı, kilogramı 4-5 TL aralığında gerçekleşmiştir. 2018 yılında rekoltenin düşük olması nedeniyle üretici fiyatları, kilogramı 8-12 TL aralığında değişmektedir. 2018 yılında kuru ve yaş toplam 611 milyon dolarlık üzüm ihracatı yapılmış olup, toplam tarımsal ihracattaki payı yüzde 3,45'tir. 2019 yılında 4,2 milyon tonluk yaş üzüm üretim tahmini öngörülmüştür. Üzüm rekolte tahmin komisyonlarımızın rekolte çalışmaları sonuçlandırmak üzeredir. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa'da, 807 bin 387 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile, bağcılıktan geçimini sağlamaktadır. 2018 yılında, Manisa'da toplam üzüm üretimi 1 milyon 234 bin 577 tondur. Manisa, Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üretmektedir" dedi.
'ÜZÜM BEREKETİN SEMBOLÜDÜR'
Gerektiği zaman müdahale alımı yapılacağını da ifade eden Bakan Pakdemirli, "Şu an piyasada kuru üzümün kilogramı 10 lira civarında seyretmektedir. Eğer ki bu fiyat düşecek gibi olursa, biz bakanlık olarak devreye girer gereğini yaparız. Çiftçilerimizin bu seneki beklentilerini biliyoruz. Bu yüzden gerektiğinde müdahale alımı da yapar ama çiftçimizi asla mağdur etmeyiz. Üzüm, bereketin sembolüdür. Ülkemiz de, üzümün sembolüdür" dedi.
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise "1 Eylül itibariyle yeni sezona geçmiş olacağız. 2018-2019 sezonunda Temmuz sonu verilerine göre, Ege Bölgesi'nde toplam 260 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edilmiştir. Son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 246 bin ton ihracat ile ülkemize 501 milyon dolar kazandırılmıştır" dedi.
SEMBOLİK OLARAK İLK SATIŞ YAPILDI
Konuşmaların ardından ilk kuru üzüm satışı, açık artırma usulüyle gerçekleştirildi. Sembolik olarak gerçekleştirilen satışta 1 kiloluk kuru üzüm, 1000 lirayla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı. Daha sonra Şehzadeler ilçesinde ilk üzüm hasadını borsaya getiren üretici Murat Küçükoğlu'nun ürünleri sergilendi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Harmandalı Mahallesi'nde üzüm kesme törenine katıldı. Bakan Pakdemirli Manisa'daki programının sona ermesinin ardından kentten ayrıldı.

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Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladıBakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladıBakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladıBakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

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