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Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırmasına göre, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde 0.2 puan artarak yüzde 16’ya ulaşan tarım dışı işsizlik oranı, Nisan döneminde de bu düzeyde kalacak.

Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

İstanbul, 17 Haziran (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) araştırmasına göre, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde 0.2 puan artarak yüzde 16’ya ulaşan tarım dışı işsizlik oranı, Nisan döneminde de bu düzeyde kalacak.
Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu tarafından hazırlanan "İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2019" notu yayınlandı.
Betam notunda, işgücü ve istihdam artışlarının Şubat döneminden sonra bu dönemde de devam ettiği ve Betam tahmin modelinin Nisan 2019 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 16 düzeyinde sabit kalacağının öngörüldüğü belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Sanayide Eylül 2018 döneminden bu yana devam eden istihdam kayıpları Mart 2019 döneminde durmuş ve sanayi üretim endeksindeki artışa paralel olarak 94 binlik bir istihdam artışı gözlendi. Hizmet sektöründe istihdam 37 bin artarken tarım ve inşaatta sırasıyla 5 bin ve 53 binlik istihdam kayıpları görüldü. İnşaattaki istihdam kayıpları Şubat 2018’den bu yana 600 bin kişiyi aştı.
“Bu dönemde kadın istihdamı 53 bin artarken erkek istihdamı 40 bin azalmış ve tarım dışı işsizlikteki toplumsal cinsiyet farkı 0.3 yüzde puan geriledi.”
“Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mart döneminde, Şubat dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücünün 157 bin artarak 27 milyon 401 bine çıktığı, tarım dışı istihdam 77 bin artarak 23 milyon 17 bin kişiye yükseldiği ve bunun sonucunda tarım dışı işsiz sayısının 80 bin kişi artarak 4 milyon 384 bine yükseldi.”
“Sanayi sektöründe Şubat 2019 döneminde yavaşlamaya başlayan istihdam kayıpları Mart 2019 döneminde durdu, sanayide gözlemlenen 94 binlik istihdam artışı sanayi üretim endeksinde 2019 yılı başından bu yana gözlemlenen artışa paralel olduğu görüldü.
“Hizmetlerde istihdam 37 bin kişi arttı. Tarımda istihdam 5 bin kişi azalırken, inşaatta istihdam kayıpları hala devam ediyor. Son bir yıldır (Şubat 2018’den beri) aralıksız devam eden toplam istihdam kaybı 608 bine ulaştı.
“Mart 2019 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Şubat 2019’a kıyasla 0.1 yüzde puan azalarak yüzde 20.7; erkeklerin işsizlik oranı ise 0.3 yüzde puan artarak yüzde 14.3 oldu. Mart 2019 döneminde Şubat 2019 dönemine kıyasla kadın işgücünde 48 bin, erkek işgücünde ise 8 binlik sınırlı bir artış görüldü. “Mart döneminde, erkek istihdamında 40 bin kişilik bir gerileme görülürken, kadın istihdamında ise 53 binlik bir artış görüldü. Diğer taraftan tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Şubat 2019 döneminde 6.7 yüzde puan iken Mart 2019 döneminde 6.3 yüzde puana geriledi.”
Betam notunda, tahmin modelinde Kariyer.net ve İŞKUR verilerinin yanında, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanıldığı belirtildi. (Grafik)

Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacakBetam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacakBetam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

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