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Burs ve krediler yattı mı? KYK bursları ne zaman yatacak?

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2021 13:05 | Son Güncelleme

Nisan ayı burs ve kredi ödemeleriyle alakalı açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. T.C. kimlik numaralarına göre yatan burs ve krediler için geri sayım başladı.

Burs ve krediler yattı mı? KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Nisan ayı ödemelerine ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bakan, salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinde 11 milyar TL’ye yakın ödeme yapıldığını belirtti…

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Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Nisan, “2” olanlar 7 Nisan, “4” olanlar 8 Nisan, “6” olanlar 9 Nisan, “8” olanlar 10 Nisan’da ödemelerini alabileceği ifade edildi.

Toplamda 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin burs ve kredi imkanından faydalandığı dönemde lisansta 650, yüksek lisansta bin 300 ve doktorada bin 950 Türk lirası ödeme yapılıyor.
Bakan Kasapoğlu, ‘’Nisan ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Pandemide; uzaktan eğitim sürecinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci arkadaşımıza 11 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Her zaman ve her şartta gençlerimizin yanındayız.’’ açıklamasında bulundu.

Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığı açıklandı.

Burs ve kredi ödemelerine başlandığını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, toplamda 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan faydalandığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, lisans öğrencilerine 650 Türk lirası, yüksek lisans öğrencilerine bin 300 Türk lirası ve doktora öğrencilerine de bin 950 Türk lirası burs/kredi ödemesi yaptıklarını anımsattı.

Bakan Kasapoğlu, pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, ‘’Pandemide de burs ve kredi ödemelerimiz kesintisiz olarak devam etti. Her şartta ve her zaman öğrenci arkadaşlarımızın hep yanındayız.’’ dedi.

Burs ve krediler yattı mı? KYK bursları ne zaman yatacakk

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önemi dile getirirken, ‘’Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz nokta ortada… İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253’e ulaşmış durumda. Lisans öğrencilerine 2002 yılında 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine ise 135 TL tutarında kredi / burs veriliyordu. Bugün verilen tutar ortada…’’ diye konuştu.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Nisan, “2” olanlar 7 Nisan, “4” olanlar 8 Nisan, “6” olanlar 9 Nisan, “8” olanlar 10 Nisan’da ödemelerini alabilecek.


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