Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA gelecek ay, '2'nci Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı' ile 'Eğitim ve Kırtasiye Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

2018 yılı içerisinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) ile birlikte 7 fuarı Bursa'ya kazandıran Network Fuarcılık, yılın son 2 fuarı '2'nci Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı' ile 'Eğitim ve Kırtasiye Fuarı'nın hazırlıklarını tamamladı. Bu 2 fuarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Basın toplantısına; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 33'üncü Komite Başkanı Ramazan Kuneroğlu, BTSO Meclis Üyesi Altuğ Gencer ile Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkan Yardımcısı İsmail Akar katıldı.

'HEDEF ULUSLARARASI ARENA'

Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nın yoğun talep üzerine yılda 2'ncisini düzenlediklerini ifade eden Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, fuarın 5-8 Aralık tarihlerinde Merinos AKKM'de gerçekleşeceğini söyledi. Fuara, İstanbul, Kayseri, İzmir, Ankara, Kastamonu gibi şehirlerden bine yakın alım heyetinin de iştirak edeceğini belirten Eker, "Bursa 'Zenne' dediğimiz bayan ayakkabısında güçlü bir üretim sektörüne sahip. Bu konuda markalaşmak istiyoruz. Biz fuarlarımızı önce yerelde, sonra ulusalda, daha sonra da uluslararası arenada güçlendirmek istiyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Türkiye Ayakkabı Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar Odası, BTSO 33'üncü Komite, Deri OSB, BESOB'un desteklediği fuarımıza şu ana kadar 40 firma katılıyor. Stant satışlarımız devam ediyor. Tamamen profesyonellere yönelik olan bu fuarda halka satış olmayacak" dedi.

'EĞİTİMİN ÖNEMİ TARTIŞILMAZ'

Kentte bu yılın son fuarı 'Eğitim ve Kırtasiye Fuarı'yla ilgili de bilgi veren Hasan Eker şunları söyledi:

"Eğitimin öneminden hareketle düzenlediğimiz fuarımız, 13-16 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Fuarımıza; özel okullar, özel üniversiteler, devlet okulları, kırtasiye firmaları, matbaacılar katılacak. Fuarımız yine tamamen tanıtıma yöneliktir. Bursa esnafımızı korumaya özen gösteriyoruz. Satışa yönelik fuarlar yapmıyoruz. Zaten misyonumuz da Bursa'da fuarcılığın gelişmesi ve Merinos AKKM'de daha fuar yapılmasıdır. Satış amacımız yoktur. Fakat fuar alanının yüzde 25'lik kadarında isteyen firmalara satış yapma hakkı TOBB kanununa göre vardır."

'TALEP OLAN FUARLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu yıl için 11 fuar sözünü verdiklerini, bunlardan da 2'sini birleştirip 9 fuar yaparak hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Eker, bu fuarlardan talep olanlarının 2019'da da devam edeceğini ve gelecek yıl en az 6 fuar yapmayı amaçladıklarını belirtti. 2018 yılında şu ana kadar 7 fuar yaptıklarını söyleyen Eker, sözlerini şöyle noktaladı:

"7 fuarda 302 katılımcı oldu. Toplamda 27 bin 129 ziyaretçimiz oldu. İhtisas fuarı olarak bakıldığında iyi bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışından 170, yurt içinden de 4 bin kişilik alım heyeti geldi. Bu yıl son 2 fuarımızı da yaparak yılı başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz."

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