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Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri' ile firmaların ihracat odaklı büyümelerine destek sağlanıyor.

Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri' ile firmaların ihracat odaklı büyümelerine destek sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı ile yürütülen 23 Ur-Ge ve HİSER projesinden yaklaşık 750 firma tarafından yararlanıldığı belirtildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına liderlik etme hedefiyle hayata geçirilen Ur-Ge ve HİSER projeleriyle üyelerin dünyaya açılmasına destek sağlanıyor. Ur-Ge projeleri kapsamında, yurt içinde ve dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştiren BTSO tarafından üyelerinin dünya çapında iş yapabilme becerilerine katkı sağlanıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabetin giderek zorlaştığı ortamda alternatif pazarlara ulaşmanın firmalar için büyük önem taşıdığını söyledi. Ur-Ge projelerinin, firmaların küresel ölçekte rakiplerini tanımasına imkan sağladığını kaydeden Burkay, BTSO olarak farklı sektörlerde 7 Ur-Ge projesini tamamladıklarını açıkladı. BTSO'da 12 Ur-Ge ve 2 HİSER projesinin devam ettiğini kaydeden Başkan Burkay, son olarak 'Bilişim HİSER Projesi' ile inşaat, kimya ve kauçuk sektörlerindeki Ur-Ge projelerinin bakanlık tarafından onaylandığını dile getirdi. Giysilik kumaş ve işlenmiş gıda Ur-Ge başvurusunun bakanlığa sunulduğunu kaydeden Burkay, projelerden şimdiye kadar yaklaşık 750 firmanın faydalandığını söyledi.
650 MİLYON LİRALIK KAYNAK
Bursa'nın dış ticaret hacminin artırılması ve ihracatta yeni başarıların elde edilmesi için vizyoner projelere devam edeceklerini belirten Başkan Burkay, "Bursa, 122 ülkeden fazla ihracat yapma tecrübesine sahip. 15 milyar dolara yakın ihracata imza atan Bursalı firmalarımızın dış ticaret ağını farklı ülkelere açılmasını sağlamak zorundayız. Özellikle Sahra Altı Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlar büyük önem taşıyor. Bizler Bursa'nın gücüne sonuna kadar inanıyoruz. Şu anda odamız Türkiye'de en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumların başında geliyor. Her bir proje bakanlık tarafından 4,5 milyon dolara kadar destekleniyor. Odamızın yürüttüğü Ur-Ge projeleriyle bakanlığımız Bursalı firmalara yaklaşık 650 milyon liraya kadarlık kaynağı sundu. 2019 yılında da ülkemizin ihracat hedeflerini gerçekleştirmeye ve ekonomimize var gücümüzle katkı sunmaya devam edeceğiz. İş dünyasına yönelik desteklerinden dolayı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Bakanlık bürokratlarına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Ur-Ge projeleri kapsamında eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklerde Ticaret Bakanlığı ile üyelerine önemli destekler sağlayan BTSO tarafından yurt dışı pazarlama organizasyonlarında ihracat yapmayı hedefleyen KOBİ'lere vizyon kazandırılıyor. Şimdiye kadar Almanya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, ABD, Romanya, Fransa, Güney Afrika, Kenya, İran, Fas ve Rusya gibi önemli pazarlarda düzenlenen 50'ye yakın ikili iş görüşmesine katılan BTSO üyeleri, küresel arenada yeni iş ağları kurdu.

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Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destekBursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destekBursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destekBursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

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