Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel markasıyla 1962 yılında ABD'de kurulan ve 2013 yılında Doğuş Holding bünyesindeki Doğuş Avenu Dış Ticaret ile ilk mağazasını Zorlu Center'da açarak Türkiye'ye gelen ünlü mobilya ve ev eşyaları perakendecisi, 5 yılın ardından Türkiye operasyonunu tamamen sonlandırıyor.

Daha önce Akasya AVM, İstinye Park, Ankara Next Level, Nişantaşı, Maçka Outlet ve Nurolpark'ta yer alan mağazalarını kapatan marka, kalan tek mağazası olan Ataköy'deki Galleria AVM mağazasını da 30 Eylül itibarıyla kapatacağını duyurdu.

Crate and Barrel Türkiye web sitesine giren kullanıcılar bir veda mesajıyla karşılaşıyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor;

Türkiye'deki unutulmaz 5 yılın ardından, değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle, 30 Eylül Pazar günü tüm sevenlerimizle vedalaşarak ayrılıyoruz.

KARARLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Crate and Barrel Türkiye operasyonlarını sonlandırma kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da yüzde 30'a varan yüksek gümrük vergileri ve döviz kurundaki artıştan dolayı yerli üreticilerle rekabetin zorlaşması ile iç talepteki daralma nedenler arasında gösteriliyor.