FİNANS

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Crate and Barrel, yaklaşık 5 yıl önce Zorlu Center'da açtığı mağazayla başlattığı Türkiye operasyonlarını Ataköy'deki Galleria AVM'de bulunan son mağazasını da kapatarak sonlandırıyor. Internet sitesinden de "Türkiye'deki unutulmaz 5 yılın ardından, değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle" diyerek veda mesajı yayımlayan ABD'li dev mobilya perakendecisi Crate and Barrel, daha önce de Akasya AVM, İstinye Park, Nurolpark, Next Level ve Nişantaşı mağazalarını kapatmıştı.

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel markasıyla 1962 yılında ABD'de kurulan ve 2013 yılında Doğuş Holding bünyesindeki Doğuş Avenu Dış Ticaret ile ilk mağazasını Zorlu Center'da açarak Türkiye'ye gelen ünlü mobilya ve ev eşyaları perakendecisi, 5 yılın ardından Türkiye operasyonunu tamamen sonlandırıyor.

Daha önce Akasya AVM, İstinye Park, Ankara Next Level, Nişantaşı, Maçka Outlet ve Nurolpark'ta yer alan mağazalarını kapatan marka, kalan tek mağazası olan Ataköy'deki Galleria AVM mağazasını da 30 Eylül itibarıyla kapatacağını duyurdu.

CRATE

Crate and Barrel Türkiye web sitesine giren kullanıcılar bir veda mesajıyla karşılaşıyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor;

Türkiye'deki unutulmaz 5 yılın ardından, değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle, 30 Eylül Pazar günü tüm sevenlerimizle vedalaşarak ayrılıyoruz.

KARARLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Crate and Barrel Türkiye operasyonlarını sonlandırma kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da yüzde 30'a varan yüksek gümrük vergileri ve döviz kurundaki artıştan dolayı yerli üreticilerle rekabetin zorlaşması ile iç talepteki daralma nedenler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE 5. DURAĞIYDI

ABD'nin Şikago şehrinde kurulduktan sonra 2008 yılında ilk kez Kanada üzerinden yurt dışına açılan Crate and Barrel'in 5. durağı Türkiye olmuştu.

Şirketin önceki durakları ise Dubai, Singapur ve Meksika'ydı. İsveçli IKEA konseptini ulaşılabilir lüks anlayışıyla birleştirmeye çalışan Crate and Barel, bugün aralarında Kosta Rika, Tayvan, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin de bulunduğu 11 uluslararası noktada 100'den fazla mağazayla hizmet veriyor.

Crate and Barrel'in, çoğunluk hissesi 1998 yılında Alman elektronik ticaret devi Otto'ya geçmiş ve şirket 2011 yılında tamamen Otto kontrolüne geçtikten sonra uluslararası genişlemesini devam ettirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Crate and Barrel abd marka türkiye

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