Doğuş, yapılandırma için masaya oturuyor

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, toplam borçlarının yaklaşık yüzde 40’nın yeniden yapılandırılması için 10’dan fazla banka ile görüşmelere bu hafta başlıyor.

Konuya yakın dört kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Doğuş Holding yaklaşık 2,5 milyar dolar kredinin yapılandırması için bankalarla masaya oturacak. Kaynakların verdiği bilgiye göre Şahenk, ortalama vadesi yaklaşık 2,5 yıl olan kredilerin vadesini 5,5 yıla çıkarmak için görüşmeler yapacak. Yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde faiz geri ödemelerine devam edilmesi, ana para ödemelerinin ise iki yıl ertelenmesinin talep edileceği belirtiliyor.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre yapılandırma kapsamında alınacak kredinin yüzde 80’i teminatlandırılacak ve bu teminatlar arasında Doğuş Grubu’nun İspanya’daki otelleri de yer alacak. Aynı kaynak, teminata konu tüm varlıkların ihtiyaç olması durumunda satışa konu olabileceğini kaydetti.

Doğuş Holding konuya ilişkin yorum yapmadı.