FİNANS

Doğuş, yapılandırma için masaya oturuyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Doğuş'un 2,5 milyar dolara kadar yapılandırma görüşmelerinin bu hafta yapılacağı belirtildi.

Doğuş, yapılandırma için masaya oturuyor

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, toplam borçlarının yaklaşık yüzde 40’nın yeniden yapılandırılması için 10’dan fazla banka ile görüşmelere bu hafta başlıyor.

Konuya yakın dört kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Doğuş Holding yaklaşık 2,5 milyar dolar kredinin yapılandırması için bankalarla masaya oturacak. Kaynakların verdiği bilgiye göre Şahenk, ortalama vadesi yaklaşık 2,5 yıl olan kredilerin vadesini 5,5 yıla çıkarmak için görüşmeler yapacak. Yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde faiz geri ödemelerine devam edilmesi, ana para ödemelerinin ise iki yıl ertelenmesinin talep edileceği belirtiliyor.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre yapılandırma kapsamında alınacak kredinin yüzde 80’i teminatlandırılacak ve bu teminatlar arasında Doğuş Grubu’nun İspanya’daki otelleri de yer alacak. Aynı kaynak, teminata konu tüm varlıkların ihtiyaç olması durumunda satışa konu olabileceğini kaydetti.

Doğuş Holding konuya ilişkin yorum yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş Grubu kredi yapılandırma
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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