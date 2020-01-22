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  4. Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, günümüzün acil toplumsal sorunlarına kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi – manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Mynet'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu.

Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

Ashoka, toplumsal değişimin katalizörleri olan bu bireylere 30 yıldır ev sahipliği yapıyor; bugün 70 ülkeden 3000’i aşkın Ashoka üyesi (Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim / gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda çalışıyor.

Ashoka’nın etki analizi ülke düzeyinde sistematik değişim sağlayan Ashoka üyelerinin yüksek oranlarını ortaya koyuyor: Ashoka üyeliğine seçilmelerinin ardından sosyal girişimcilerin %76’sı 5 yıl içinde, %83’ü ise 10 yıl içinde ülkelerinde ulusal düzeyde yeniliklere imza atıyor.

ABD merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Ashoka, dünyanın dört bir köşesinden ticari girişimciler, iş dünyası liderleri ve vakıflar tarafından finanse ediliyor. Ashoka hiçbir ülkede kamu fonlarını kabul etmiyor.

Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Ashoka,

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