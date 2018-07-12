FİNANS

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin "Mükemmellik Ödülleri"nde, sürdürülebilir finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin "En İyi Bankası" unvanını aldı.

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Temmuz (DHA) - Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin "Mükemmellik Ödülleri"nde, sürdürülebilir finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin "En İyi Bankası" unvanını aldı.
Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Garanti Bankası, tüm süreçlerinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim gibi finansal olmayan konuları da göz önüne alarak tüm paydaşları için değer yaratan en doğru çözümleri sunuyor. Finansman faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkileri detaylı bir şekilde inceleyerek olumsuz etkileri en aza indiren Garanti, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla uyguladığı kapasite geliştirme faaliyetleri ile sadece finans sektörünü değil, reel sektörü de dönüştürmek için liderlik ediyor" denildi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde sürdürülebilir finans konusunda bu yıl ilk kez verilen bu ödülü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül ile uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi ve yenilikçi ürünlerimizi taçlandırdık” dedi.
Finansal hizmetlerin yanı sıra toplumsal değer yaratmaya odaklandıklarını, bunun için de müşterilerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve kendilerini bu konuda daha da geliştirmelerini hedefleyen projeler hayata geçirdiklerini belirten Ebru Dildar Edin şunları söyledi:
“Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede ürün ve hizmetlere ağırlık vermeye, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetmeye, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışmaya, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandıYusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı
Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

NATO ZİRVESİ

NATO ZİRVESİ

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

Euromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da Akbank

Euromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da Akbank

Euromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş Yatırım

Euromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş Yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.