Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan artışla politika faizini yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkardı.
Dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 6.18 seviyesini gördü, en düşük ise 6.08 seviyesindeydi. Doların Fed öncesi 6.09 seviyelerinde düşüşünü sürdürdüğü görüldü. Fed faiz kararı sonrasında ise düşüşünü hızlandırarak 6.05 TL seviyesini gördü.
1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi bekleniyordu ancak çoğu piyasa uzmanı 2019'a ilişkin faiz artışı sinyallerinin daha kritik olacağına dikkat çekiyordu.
Deutsche Bank Analistleri 25 baz puanlık artış beklerken, 2019 tahminlerini 4 faiz artışı olarak belirtmişti. Nomura’nın görüşü 4 faiz artışı yönündeydi. Goldman Sachs bu yıl 2, 2020 sonuna kadar da 4 tane daha faiz artışı yaşanacağını belirtti.
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