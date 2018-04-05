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Galatasaray arsasının ihalesi yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü’nün merakla beklenen Florya arsası için ihale yapıldı. Arsaya 9 firma ya da ortaklık talip oldu.

Galatasaray arsasının ihalesi yapıldı

Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı-Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İşGalatasaray arsasının ihalesi yapıldı Ortaklığı, Aşçıoğlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş Ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı ihaleye teklif sundu. Teklif veren gayrimenkul firmalarından Nef, Galatasaray Spor Kulübü’nün sponsoru konumunda. İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Son oturumda açık arttırma yapılacak ve kapalı zarfla teklifler alınacak.

2 ARSA BİRLEŞTİ

Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak. Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Bu sebeple; elde edilecek “Şirket Payı Geliri”nin yaklaşık yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacak.

55 BİN METREKARE İNŞAAT

Söz konusu araziler Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı’nın ortasında kalıyor. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek

3.8 MİLYARLIK PROJE

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017’de Riva için gerçekleşen ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ye verildi. İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin lira olacak. GS eski başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya’dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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