Goldman Sachs, Hürriyet Emlak’a ortak oldu 

İstanbul, 10 Aralık (DHA) - Hürriyet Emlak, yatırım bankası Goldman Sachs ile ortaklık gerçekleştirdi.

Söz konusu ortaklıkla birlikte gerçekleşen sermaye yatırımı ve geleceğe yönelik olarak planlanan yatırımlar, Hürriyet Emlak’ın pazardaki konumunun daha da güçlenmesi ve tüm paydaşlara fayda sağlamaya yönelik yeniliklerle birlikte, büyüme amaçlı olarak değerlendirilecek.

Hürriyet Emlak’ın Goldman Sachs ile oluşturduğu ortaklığın, şirketin sektördeki güçlü konumu kadar, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu ilgi ve güvenin de bir göstergesi olduğuna belirten Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı şöyle devam etti:

“Kuruluşundan bu yana Türkiye’de gayrimenkul sektörüne yön veren Hürriyet Emlak bir kez daha alanında önemli bir adım attı.

“Yeni yatırımlar ülke ekonomimiz için önem taşırken, sektörel gelişimi de destekliyor. Ülkemizin öncü markalarından biri konumunda bulunan Hürriyet Emlak’ın finansal gücü, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışı, ülke geneline yayılan hizmet ağı, teknolojik altyapısı ve güvenilirliği Goldman Sachs ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın temelini oluşturdu.

“Amacımız gayrimenkul sektörü içerisinde yer alan tüm paydaşlarımız ve müşterilerimize yönelik oluşturduğumuz ekosistemi daha da geliştirmek ve güçlendirmek.

“Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çok önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz. Bu yeni dönemde Goldman Sachs ortaklığının da katkısıyla planladığımız yeni gelir modellerini hayata geçirirken, teknolojiye dayalı veri analitiği odağımızı da artırıyor olacağız. “Müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza en iyi deneyimi, çok daha güçlü bir şekilde yaşatmaya devam etmek gelecek dönem hedeflerimiz arasında ilk sırada yer alıyor.’’ (Fotoğraflı)

