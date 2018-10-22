Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 

Elif Varan / İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Güney Amerika'dan Türkiye’ye yılın ilk sekiz ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 165 bine ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2019’da bu bölgeden çift haneli artışlar öngörüldüğü belirtti ve ekledi:

“Türkiye’nin, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere yılda 250 bine yakın turist ağırladığı Güney Amerika pazarlarında Türk dizilerinin turizme olumlu yansıması sürüyor.

“2016 yılındaki gerileme hariç son 10 yıldır sürekli büyüyen Güney Amerika’yı henüz turist sayısında büyük pazar olarak nitelendirmenin zor olduğu belirtiliyor.

“Buna karşılık Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya gibi ülkelerden gelen turist sayılarında gerçekleşen oransal artışlar dikkat çekici boyuta yükseldi.

“Bu yıl da yükseliş sürerken, ilk 8 ayda Güney Amerika’dan gelen toplam turist sayısında yüzde 70 artış gerçekleşerek 165 bine ulaştı.

“Bugünkü koşulların devamı durumunda 2019 yılında da çift haneli artışlar öngörülüyor. Bu arada bu bölgeden gelen turistlerin ağırlıklı olarak üst gelir grubunda yer aldığı ve harcama düzeylerinin yüksek olduğu ifade ediliyor.”

“Ülkemiz için önemli potansiyel vaat eden Brezilya, Arjantin ve Kolombiya pazarlarından gelen toplam turist sayısı 2013 yılında yaklaşık 185 bin kişiye ulaşmıştı.

“2014 ve onun takip eden yıllarda ise Türkiye’de ve komşu ülkelerde yaşanan bir takım güvenlik sıkıntıları nedeniyle bu rakamlar düşüş eğilimine girdi.

“Ancak 2017 yılı itibariyle Brezilya ve Arjantin başta olmak üzere Türkiye lehine pazarda çok önemli hareketlenmeler ve artışlar kaydedilmeye başlandı.

“Son yıllarda Türk dizilerinin Arjantin ve Brezilya’da yayınlanmaya başlaması ve prime time gibi bir zaman diliminde çok ciddi seyirci kitlelerine sahip olmaları nedeniyle ülkemiz tanıtımı adına önem arz ediyor.

“Bu akımın etkisiyle Güney Amerika ülkelerinde doğan binin üzerindeki bebeğe Ömer, Elif, Onur gibi Türk isimleri verildi.

“Dizi oyuncularının yayınladıkları ülkelerde ciddi bir hayran kitlesine sahip olması ve Latin Amerika ülkelerinde magazin haberlerinin büyük kitleler tarafından takip ediliyor olması nedeniyle dizi oyuncularının Türkiye’nin tanıtımında kullanılmasının çok faydalı ve etkili olacağını düşünüyoruz.” (Fotoğraflı)



