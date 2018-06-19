Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, Alışveriş Kredisi ve Tedarikçi Finansmanı ile müşteri ve tedarikçi işletmelere yeni finansman fırsatları sağlayarak Türk ekonomisini canlandırmayı amaçlıyor. Hepsiburada müşterilerine sunduğu 14 milyon ürün çeşidi ile bir yandan pazara farklılık getirmeyi, diğer yandan 23 milyon tekil ziyaretçi ve 12 binden fazla marka ve işletmenin hayatını kolaylaştıran yeni finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Türkiye’de ve e-ticaret sektöründe bir ilk olan Alışveriş Kredisi ve Tüketici Finansmanı çözümleri sayesinde e-ticaret ekosisteminin ve ticaretin canlanması amaçlanıyor. İHTİYAÇLARI ERTELEME DEVRİ SONA ERİYOR Müşteriler kategorisi ne olursa olsun, artık Hepsiburada üzerinden seçtikleri ürünler için sigorta ve tahsis ücreti ödemeden anında kredili alışveriş yapabiliyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan sistem ile 7/24 hem web hem de mobilden birkaç dakika içinde kolaylıkla Kredili Alışveriş yapılabiliyor. Hepsiburada üzerinden diledikleri ürünleri sepetlerine atan müşteriler, satın alma işlemi öncesinde kendilerine özel indirimli kredi ve faiz oranlarını görerek alışverişlerini kolayca tamamlayabiliyorlar. Kredilendirme, oluşturulan sepete göre tanımlandığından Hepsiburada’daki 14 milyon ürün çeşidinin tamamı için bu fırsattan faydalanmak mümkün.

EKONOMİYE 100 MİLYON TL’LİK HACİM KATKISI Hepsiburada Alışveriş Kredisi’ne son 2 çeyrekte 50 binin üzerinde müşteriden talep geldi. Hepsiburada Alışveriş Kredisi ile Eylül 2017 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında e-ticaret pazarına 100 milyon TL’lik kredi başvurusu yapıldı. Sepet ortalaması 2 bin 200 TL olan kredili alışverişlerin ortalama yüzde 60’ı web üzerinden gelirken, yüzde 40’ı mobil cihazlardan geldi. Düşük faiz oranlarıyla dikkat çeken Alışveriş Kredisi’ni kullanan müşterilerin yüzde 40’ı 7 ila 12 ay vade seçeneğini tercih etti. Şimdiye kadar en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli Antalya, Balıkesir ve Manisa’lı müşteriler Alışveriş Kredisi kullandı. Müşterilerin, cep telefonu, ev elektroniği, küçük ev aletleri, fotoğraf makinesi, kamera, video oyunu, spor malzemeleri, ev/dekorasyon, saat, aksesuar, otomotiv başta olmak üzere çeşitli kategorilerdeki ihtiyaçlarını Alışveriş Kredisi ile ödedikleri gözlemlendi. "EKONOMİYİ HAREKETLENDİRECEK" Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Öz Alışveriş Kredisi ile ilgili olarak, “Müşterilerimizi ihtiyaçlarını ertelemeden istedikleri ürünlerle hızlı ve kolay bir şekilde buluşturmak bizim için çok önemli. Bir yandan ürün çeşitliliği sunarken öte yandan da bu çeşitliliği müşterilerimize en uygun finansal çözümlerle sunmak için çalışıyoruz. Alışveriş Kredisi çözümüyle, müşterilerimizin münferit ihtiyaçlarının yanı sıra; ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde onların yanında oluyoruz. Ürün ya da kategori kısıtlaması olmaksızın müşterilerimiz ihtiyaçları her ne olursa olsun, birkaç dakika içinde en uygun kredi oranlarıyla sahip olma imkânına sahipler. Bu çözüm tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmanın yanında e-ticareti ve Türkiye ekonomisini de hareketlendirecektir" dedi.