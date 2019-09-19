İlayda Kılıçay / İstanbul, (DHA)-İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği tarafından, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırılmasına yönelik, İsviçre Başkonsolosluğu’nun desteği ile İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek.

'İsviçre 2019 Günleri', 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid ev sahipliğinde ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in katılımı ile 'İsviçre 2019 Günleri' ile ilgili bilgilerin verildiği tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HACMİ 3.4 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI"

İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, "Birçok İsviçre şirketinin temsil edileceği üç gün boyunca İsviçre ve Türkiye’den farklı sektörlerde hizmet veren kurum ve kişileri buluşturarak, yaratıcı iş ortaklıklarının kurulabileceği sıra dışı bir organizasyon planladık. İsviçre şirketlerinin Türkiye pazarına ilgisi oldukça yüksek. 2018’de İsviçre ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 3.4 milyar İsviçre Frangı'na(CHF) ulaşmıştır. İsviçre ihracatı yüzde 1,7 oranında artarak 1.875 milyon CHF’a ulaştı. Türkiye'den İsviçre’ye yapılan ihracat ise aynı dönemde 1.733 milyar CHF seviyesinde gerçekleşti. Çeşitli İsviçreli şirketlerin Türkiye´de ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını artırma planları bulunuyor. 2019’da Türkiye’ye yapılan ilk yabancı yatırım İsviçre’den geldi" dedi.Biz, aynı zamanda Türkiye’nin yatırım imkanlarını İsviçreli iş insanlarına tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.