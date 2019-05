KAGİDER'in yeni Başkanı Emine Erdem

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Çarşamba günü düzenlenen 9. Olağan Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında, 2019 - 2021 dönemi için Başkanlığa Emine Erdem seçildi.

Türkiye’de kadın girişimciliğini ve istihdamını, kadının her alanda güçlendirilmesini desteklemek yönünde yoğun çalışmalar sürdüren KAGİDER'in 2019 - 2021 Dönemi Yönetim Kurulu belirlendi. Buna göre yeni dönemde KAGİDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Asil üyeler; Emine Erdem, Tijen Mergen, Bahar Kayserilioğlu, Ayşegül Özsan, Berrin Kuleli, Esra Bezircioğlu, Güzin İlker, Fisun Usta ve Feyhan Kapralı.

Yedek üyeler; Ferah Türel, Aytül Erçil, Tülin Yazıcı, Alev Akın, Filiz Yaldız, Bahar Şen, Sezen Sungur Saral, Beylem Leblebici Birsen ve Pınar Akalın.

KAGİDER’in yeni Başkanı olan Emine Erdem şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız iki dönemde başarıyla görev yapan Sanem Oktar’dan devraldığım bu görevde aynı başarıyı ve yüksek performansı korumayı ve geliştirmeyi hedefliyorum.

"Yönetim Kurulu'nda mevcut bütün projelere hassasiyetle odaklanırken, yeni ve önemli çalışmaları da hayata geçireceğiz.

"Hedeflerimiz arasında kadınların teknolojide güçlenmesi için çalışmak, daha fazla kadın girişimciye ulaşmak, Anadolu’ya açılarak her ilde yeni KAGİDER üyeleri kazanmak, AB hibe projesi kapsamında İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nı kurmak, gerek kamu gerekse özel sektörde satın almalarda daha fazla kadının tedarikçiler arasına girmesini sağlamak ve ticaretin kadınları portalını hayata geçirmek yer alıyor.

"Ayrıca, kadın girişimciliği alanında çok önemli olan iki dünya kongresine, AFAEMME ve FCEM kongrelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi hep birlikte çok çalışacağız ve başarıya ulaşacağız." (Fotoğraflı)