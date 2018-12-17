Gökhan Artan / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık’ta belli olacak. Piyangonun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği Nimet Abla bayisi oldu. Tanınmış bayiler, sattıkları onbinlerce biletlerden milyonluk kazançlar elde ediyorlar. Milli Piyango'nun 29 Kasım'dan itibaren satışta olan yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren, tanınmış bayilerin önünden umut kuyrukları eksik olmuyor. Özellikle İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar da gün geçtikçe artıyor. 70 milyonluk en büyük ikramiyeyi kazanmak için saatlerce bilet satış bayilerinde beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İstanbul dışından da bilet almaya gelenler tanınmış bayileri tercih ediyor. Bu ilgi, tanınmış bayilere hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor.

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişi satış geliri 500 milyon TL’yi geçecek Milli Piyango İdaresi’nin piyango satış gelirlerinin yüzde 60’dan fazlası bu yıl yılbaşı çekilişinden sağlanacak. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil Milli Piyango İdaresi’nin satış gelirinin 500 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Geçen yıl bilet satışından 804 milyon TL gelir elde edildi Yılbaşı çekilişi de dahil olmak üzere, 2017 yılında 5’i özel toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde toplam 64 milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 lira gelir elde edildi. Piyango oyunu 2017 yılındaki toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 59’u 470 milyon 861 bin 307 lira ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Bu dönemde 87 milyon 720 bin bilet basılırken bu biletlerden 64 milyon 828 bin 430’u satıldı.