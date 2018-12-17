FİNANS

Milli Piyango’nun "asıl talihlileri" milyonlar kazanan ünlü bayiler

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 11:41 | Son Güncelleme

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık’ta belli olacak.

Milli Piyango’nun "asıl talihlileri" milyonlar kazanan ünlü bayiler

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık’ta belli olacak. Piyangonun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği Nimet Abla bayisi oldu. Tanınmış bayiler, sattıkları onbinlerce biletlerden milyonluk kazançlar elde ediyorlar.

Milli Piyango'nun 29 Kasım'dan itibaren satışta olan yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren, tanınmış bayilerin önünden umut kuyrukları eksik olmuyor. Özellikle İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar da gün geçtikçe artıyor. 70 milyonluk en büyük ikramiyeyi kazanmak için saatlerce bilet satış bayilerinde beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İstanbul dışından da bilet almaya gelenler tanınmış bayileri tercih ediyor. Bu ilgi, tanınmış bayilere hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor.

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişi satış geliri 500 milyon TL’yi geçecek

Milli Piyango İdaresi’nin piyango satış gelirlerinin yüzde 60’dan fazlası bu yıl yılbaşı çekilişinden sağlanacak. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil Milli Piyango İdaresi’nin satış gelirinin 500 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Geçen yıl bilet satışından 804 milyon TL gelir elde edildi

Yılbaşı çekilişi de dahil olmak üzere, 2017 yılında 5’i özel toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde toplam 64 milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 lira gelir elde edildi. Piyango oyunu 2017 yılındaki toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 59’u 470 milyon 861 bin 307 lira ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Bu dönemde 87 milyon 720 bin bilet basılırken bu biletlerden 64 milyon 828 bin 430’u satıldı.

İkramiyeler, oyun satış gelirlerinin yüzde 26'sını oluşturuyor

Geçen yıl satılan biletlerden 60 milyon 216 bini çeyrek, 3 milyon 463 bini yarım, 1 milyon 148 bini tam biletlerden oluştu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin şans oyunları toplam satış gelirleri içindeki payı yüzde 26 oldu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 62’ si Yılbaşı Özel Çekilişinden sağlandı. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil 494 milyon 818 bin 530 TL satış geliri elde edildi. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali, normal çekilişlerde 1/600,000, özel çekilişlerde 1/700,000 ve 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ise 1/10,000,000 olarak gösteriliyor.

2017’de şans oyunlarından kamuya 653 milyon 901 bin TL

Şans oyunlarından kamuya ise geçen yıl 653 milyon 901 bin lira aktarıldı. Şans oyunlarından 2017 yılında; Katma Değer Vergisi 466 milyon 497 bin 662 lira, Şans Oyunları Vergisi 261 milyon 198 bin 367 lira, AYGET (Araştırma, Yenileme Geliştirme ve Eğitim Teşviki) 12 milyon 593 bin 987 lira, Kamu Payı 653 milyon 901 bin 869 lira olarak gerçekleşti. Genel toplam ise 1 milyar 394 milyon 191 bin 887 lira oldu. Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Maliye Bakanlığı'nca aktarılıyor.

Milli Piyango’nun Milli Piyango’nun

PARTNERAmerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!Amerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)
Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldıSanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birleşik Krallık’ta yükseköğretim için 350 bin sterlinlik destek

Birleşik Krallık’ta yükseköğretim için 350 bin sterlinlik destek

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

Sanayide cirolar Ekim’de yıllık yüzde 38.2 arttı

Sanayide cirolar Ekim’de yıllık yüzde 38.2 arttı

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.