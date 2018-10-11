FİNANS

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA, JBL GO+ kablosuz hoparlörü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzikseverler yeni JBL GO+ kablosuz hoparlörle buluştu

İSTANBUL,(DHA) - HEPSİBURADA, JBL GO+ kablosuz hoparlörü müzikseverlerin beğenisine sundu.

All-in-one hoparlör çözümü olarak tanımlanan JBL GO+ kablosuz hoparlör Hepsibura’da satışta çıktı.

Birçok teknolojik özelliği tek bir üründe toplayan JBL GO+, bluetooth destekleyen cihazlarla müzik keyfini uzun süreli olarak yaşamayı sağlıyor. Dilediği her yerde özgürce müzik dinlemeyi ve dinletmeyi sevenler için JBL GO+ kablosuz hoparlör Hepsiburada’nın özel avantajları ile satışa sunuldu.

5 SAATE KADAR KESİNTİSİZ MÜZİK DİNLENEBİLİYOR

JBL markasının en çok sevilen JBL GO modelinin klasik tasarımından yüzde 30 daha büyük boyutta olan JBL GO+ hoparlör özel geliştirilmiş, dahili şarj edilebilir pili ve Micro USB kablosuyla 2.5 saatte tam şarj olabiliyor. Bu sayede müzikseverler JBL GO+ ile müzik keyfini yarıda bırakmadan 5 saate kadar sevdikleri müzikleri kesintisiz dinleyebiliyor. Bluetooth teknolojisini desteklemeyen cihazlarda ise ses kablosunu hoparlöre takarak müzik dinlemek mümkün olabiliyor.

JBL GO+ İLE ÇAĞRILARI YANITLAMAK DA ÇOK KOLAY

Akıllı telefonlarla bağlantı kurulduğunda JBL GO+ hoparlörün dahili mikrofonu sayesinde tek tuşla çağrılar cevaplanabilirken, gürültü önleyici mikrofonu vekristal netliğindeki ses kalitesiyle telefon görüşmeleri daha iyi bir hâl alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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