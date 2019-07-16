İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Takım tezgahı üreticisi Tezmaksan, markaların geleceğe dönük yatırımlarını daha verimli yapabilmeleri için son iki yıldır uyguladığı “kiralama modeli”nin kapsamını genişleterek otomotiv sektörünü de ekledi. Tezmaksan otomotiv sanayisinde kullanılacak araç, ekipman ve yedek parçaları üretebilmek için gerekli olan takım tezgahları ile robotik sistemlerini “kiralamaya” başladı.

Özellikle otomobil pazarının fosil yakıtlardan, elektrikli, hibrit ve otonom araçlara geçiş yapıyor olması ile sektörün hızla değişeceğini öngören Tezmanksan, otomobil yan sanayinin daha rahat yatırım yapabilmesini amaçlayarak takım tezgahlarında kiralama modelini uygulamaya başladı.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, otomotiv sektörünün geleceği için 2030’un çok önemli bir eşik olduğunu ve gelecekte trafikte fosil, elektrikli, hibrit ve otonom araçların daha çok görüleceğini söyledi. Otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın yüzde 50’lere ulaştığına da belirten Aydoğdu, “Otomobil üreticilerini her açıdan desteklemek için ‘kiralama modelinin’ kapsamını genişlettik. Otomotiv sektöründe teknolojiler zamanla değişeceği ve otonom araçlara dönüşeceği için otomotiv sanayisine çalışan firmaların takım tezgahı satın almak yerine teknolojiyi kiralaması daha faydalı olacaktır.” dedi.

Ayrıca üretim tezgahlarında kiralama modeliyle riski aslında kendilerinin aldığını söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “İkinci el piyasası otomotiv sektöründeki gibi oturmuş bir piyasa olmadığı halde taşın altına elimizi koyarak yatırımcıya destek olmaya çalışıyoruz. Ama kıyaslama olması açısından finansal kiralama ile yapılan yatırımın ödemelerine göre yaklaşık yüzde 25 daha düşük bir kira bedeli bulunuyor” dedi. (Fotoğraflı)

