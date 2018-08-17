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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,83 değer kazanarak 88.734,76 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 228 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.591,54 puan artışla 88.734,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 540,97 puan ve yüzde 0,62 azalarak 86.602,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.148,73 puan ve yüzde 1,32 değer kaybederek 85.994,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek 88.764,19 puanı gören endeks, günü yüzde 1,83 artışla 88.734,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 2,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 2,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.603,11 puan ve yüzde 2,42 artarak 109.975,39 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 130'u prim yaptı, 247'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.178,76 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.178,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 5,56 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 228 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9902 lira, satışta 6,0142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7942 lira, satışta 5,8174 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 27,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2728, dolar/yen paritesi de 110,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,78 dolardan işlem görüyor.

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